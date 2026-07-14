El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) se opone al proyecto de investigación minera en el entorno del Pinar del Rey

Archivo - El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en una imagen reciente. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE - Archivo

SAN ROQUE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha expresado su "rechazo firme y rotundo" al proyecto de investigación minera 'Virgilius II', que afecta a terrenos del término municipal sanroqueño y alcanza zonas vinculadas al Pinar del Rey, "uno de los espacios naturales más valiosos y queridos por la ciudadanía".

En una nota, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que "San Roque se opone frontalmente a este proyecto". "No vamos a mirar hacia otro lado ni vamos a permitir que intereses privados pongan en riesgo nuestro patrimonio natural, nuestro paisaje y el futuro de nuestro territorio".

Así, ha señalado que el Ayuntamiento ha emitido este martes un informe técnico desfavorable que concluye que la actividad minera planteada resulta incompatible con la ordenación territorial y urbanística vigente. El ámbito solicitado afecta a suelo no urbanizable de especial protección y a espacios vinculados al Pinar del Rey y La Dehesilla, la Sierra del Arca y Sierra Carbonera, además de vías pecuarias y elementos patrimoniales de especial relevancia, como la Cueva de la Horadada.

Ruiz Boix ha insistido en que "el Pinar del Rey no se toca" y ha advertido de que el Ayuntamiento utilizará todos los instrumentos administrativos, técnicos y jurídicos a su alcance para defenderlo.

"Estamos hablando de un enclave que forma parte de la identidad de San Roque, de un espacio que generaciones de sanroqueños han protegido, disfrutado y sentido como suyo, por eso nuestra respuesta no puede ser tibia y este Ayuntamiento dice no a cualquier actuación que pueda degradarlo o abrir la puerta a una futura explotación minera", ha afirmado.

El alcalde ha subrayado que San Roque no está en contra del desarrollo ni de la creación de actividad económica, pero sí de cualquier iniciativa que pueda comprometer sus recursos naturales y la calidad de vida de sus vecinos.

"Queremos desarrollo, empleo e inversión, pero nunca a costa de destruir nuestro patrimonio natural", ha señalado Ruiz Boix, que ha reclamado a la Junta de Andalucía que escuche la posición del municipio y atienda el contenido del informe elaborado por los técnicos municipales.

"El Gobierno de la Junta debe denegar este permiso, no caben equidistancias cuando está en juego la protección de espacios especialmente sensibles", ha afirmado Ruiz Boix, que ha añadido que espera una "respuesta clara y responsable por parte del nuevo Gobierno andaluz, del que forma parte VOX, un partido que tiene ideas negacionistas respecto a la protección del medio ambiente y el cambio climático".

Además, ha manifestado que no entiende la postura de la Junta de Andalucía, que "actúa de forma oculta y con raros intereses, apoyando este proyecto minero en el municipio". El alcalde también ha exigido respeto institucional y lealtad entre administraciones, recordando que el Ayuntamiento es la administración competente en materia urbanística y propietario de parte de los terrenos afectados.

"No vamos a permitir que se tomen decisiones que afecten directamente a nuestro municipio sin contar con San Roque", ha insistido el alcalde, que ha asegurado que "vamos a hacer oír nuestra voz con más fuerza que nunca".

Asimismo, ha recordado que la concesión de un permiso de investigación no otorgaría vía libre para intervenir sobre el terreno. Cualquier calicata, sondeo, movimiento de tierras o actuación material requeriría la correspondiente licencia municipal de obras y el Ayuntamiento de San Roque "no va a facilitar ninguna actuación incompatible con nuestro planeamiento ni con la defensa del interés general".

El alcalde ha recordado que esta oposición municipal no es nueva ni responde a una reacción puntual y ya en octubre de 2025 los servicios técnicos del Ayuntamiento emitieron un primer informe desfavorable al permiso de investigación minera 'Virgilius II', al concluir que la actividad solicitada era incompatible con la ordenación territorial y urbanística vigente.

"Nos opusimos entonces, nos oponemos ahora y seguiremos haciéndolo mientras este proyecto suponga una amenaza para el Pinar del Rey, la Sierra del Arca, Sierra Carbonera y el conjunto del patrimonio natural de San Roque", ha concluido Ruiz Boix.