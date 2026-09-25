Barbate (Cádiz) proclama a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 'El Ardero', Regidor Perpetuo de la localidad

Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista en el acto de proclamación de Jesús Nazareno como Regidor Perpetuo de Barbate. - HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO 'EL ARDERO' DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Nuestro Padre Jesús Nazareno, 'El Ardero', ha recibido el Bastón de Mando del municipio de Barbate y ha sido proclamado Regidor Perpetuo de la localidad, en el marco de un acto solemne que ha puesto de manifiesto la vinculación de esta imagen con la historia, la tradición y la devoción de los vecinos barbateños.

Según ha informado la Hermandad de Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan Evangelista a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el acto de imposición del Bastón de Mando tuvo lugar el pasado sábado. La jornada comenzó con el acto oficial de imposición, que corrió a cargo del alcalde de Barbate, Miguel Molina, y de la hermana mayor de la Hermandad, Alicia Domínguez. Posteriormente, el Bastón de Mando fue bendecido por el obispo auxiliar de Sevilla y administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia Giménez.

A continuación, se celebró la Sagrada Eucaristía, presidida por Valdivia y concelebrada por el vicario de Ceuta y párroco del Santuario de Santa María de África, Francisco Fernández Alcedo, y por el párroco de la iglesia de San Paulino de Barbate, Antonio Pablo Jiménez Gil.

Como broche final de la ceremonia religiosa, se interpretó un fragmento de la marcha 'Estaba escrito', una composición de José Sanjuán Varo creada con motivo del Centenario Fundacional de la Hermandad. La pieza será estrenada de forma íntegra por la Asociación Cultural Banda de Música de Barbate durante la próxima Cuaresma.

Desde la Junta de Gobierno han trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento de Barbate por su implicación y acompañamiento institucional en una fecha "tan señalada" para la corporación. Asimismo, han hecho extensivo este agradecimiento al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, así como a las distintas representaciones de las juntas de gobierno de las hermandades locales y, de manera especial, a las hermandades filiales que les acompañaron durante esta jornada: la Archicofradía de El Silencio de Sevilla, San Fernando, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, Zahara de los Atunes y Tarifa.

Del mismo modo, la Junta de Gobierno ha destacado y agradecido la labor de la Junta Auxiliar de la Hermandad y de su grupo joven, así como la de todos los colaboradores que, con su dedicación, esfuerzo y trabajo, han hecho posible que los cultos "salgan tan impecables y emotivos".

Finalmente, han expresado su agradecimiento a José Sanjuán Varo por regalarles la composición 'Estaba escrito', creada con motivo del Centenario Fundacional de la Hermandad, y al Coro Parroquial de San Paulino, por "continuar llenando de música y devoción cada uno de nuestros cultos tras tantos años de camino juntos".