Barbate (Cádiz) reclama a Costas la reparación urgente del paseo marítimo, dañado durante las pasadas borrascas

Daños en el paseo marítimo de Barbate (Cádiz) denunciados por el alcalde, Miguel Molina. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, junto a la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Ana Moreno, han denunciado el estado en el que continúa el tramo final del paseo marítimo, afectado por los temporales registrados entre diciembre y febrero, por lo que ha reclamado a la Demarcación de Costas la reparación urgente del mismo, desde que es responsable y competente.

En un vídeo difundido en las redes sociales del Ayuntamiento, el alcalde (Andalucía Por Sí) ha lamentado que "a 16 de abril esta zona sigue sin ser reparada por Costas", a pesar de que es la administración "competente y responsable de su arreglo".

Como ha expresado, desde el Ayuntamiento se han ejecutado "todas las actuaciones correspondientes a sus competencias, dejando en buen estado el resto del paseo marítimo", pero haciendo hincapié en el tramo que continúa "completamente deteriorado" debido a "la falta de intervención del organismo estatal".

Es por eso que Miguel Molina ha denunciado públicamente la situación en la que se encuentra el acerado del paseo marítimo, exigiendo a su vez "una actuación urgente" para garantizar la seguridad y la adecuada imagen del municipio, sobre todo de cara a la próxima temporada de verano.