Barbate (Cádiz) reclama a Costas la reparación urgente del paseo marítimo, dañado durante las pasadas borrascas

Daños en el paseo marítimo de Barbate (Cádiz) denunciados por el alcalde, Miguel Molina.
Daños en el paseo marítimo de Barbate (Cádiz) denunciados por el alcalde, Miguel Molina. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 abril 2026 14:44
Seguir en

BARBATE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Barbate (Cádiz), Miguel Molina, junto a la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Ana Moreno, han denunciado el estado en el que continúa el tramo final del paseo marítimo, afectado por los temporales registrados entre diciembre y febrero, por lo que ha reclamado a la Demarcación de Costas la reparación urgente del mismo, desde que es responsable y competente.

En un vídeo difundido en las redes sociales del Ayuntamiento, el alcalde (Andalucía Por Sí) ha lamentado que "a 16 de abril esta zona sigue sin ser reparada por Costas", a pesar de que es la administración "competente y responsable de su arreglo".

Como ha expresado, desde el Ayuntamiento se han ejecutado "todas las actuaciones correspondientes a sus competencias, dejando en buen estado el resto del paseo marítimo", pero haciendo hincapié en el tramo que continúa "completamente deteriorado" debido a "la falta de intervención del organismo estatal".

Es por eso que Miguel Molina ha denunciado públicamente la situación en la que se encuentra el acerado del paseo marítimo, exigiendo a su vez "una actuación urgente" para garantizar la seguridad y la adecuada imagen del municipio, sobre todo de cara a la próxima temporada de verano.

Contador

Contenido patrocinado

Es Andalucía Cádiz
Cabecera Andalucía
Cabecera Andalucía