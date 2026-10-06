Los Barrios (Cádiz) concluye su plan de control del Virus del Nilo con un último tratamiento de desinsectación

Desinsectación de mosquitos en Los Barrios - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) ha dado por concluido el Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial del mosquito del Virus del Nilo correspondiente a este año 2026, tras la realización de un cuarto tratamiento de desinsectación en los núcleos de población de Los Barrios, Palmones y Guadacorte.

Con esta última intervención se completa un calendario estructurado en cuatro fases diferenciadas que comenzó durante la primera quincena de mayo y continuó en la segunda quincena de junio y la primera quincena de agosto, finalizando con la actuación ejecutada en la segunda mitad de septiembre, como ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Las labores preventivas se han centrado en áreas estratégicas de la localidad. En el casco urbano de Los Barrios, los operarios han actuado en las zonas de Aldea del Rocío y Mirador del Río.

Por su parte, en Palmones la desinsectación se ha llevado a cabo en el entorno del paseo marítimo y en el parque de la Torre Entrerríos, mientras que en Guadacorte se ha intervenido en el área anexa a la depuradora y en la zona del lago.

El concejal de Salud Pública, Carlos Torres, ha recordado que el desarrollo de este plan en 2026 ha contado con la aprobación y el respaldo económico de la Diputación de Cádiz.

Además, el edil ha avanzado que el Ayuntamiento ya se adhirió y tiene concedida la subvención correspondiente para garantizar la ejecución de estas mismas medidas preventivas durante la campaña de 2027.