Bomberos de Cádiz gestionan 28 avisos en San Fernando y Arcos por calles y viviendas anegadas

Calle Buen Pastor de San Fernando anegada de agua tras las fuertes lluvias registradas por el paso de la borrasca Bruna - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha gestionado en la mañana de este lunes 9 de noviembre unos 28 avisos en San Fernando y Arcos de la Frontera por la anegación de varias calles y viviendas de ambas localidades, tras las lluvias registradas por el paso de la borrasca Bruna.

En un comunicado, el consorcio ha explicado que ha intervenido en numerosas ocasiones, principalmente en la zona de San Fernando, donde se han recibido unos 20 avisos casi de forma simultánea tras caer poco después de las 9,40 horas más de 100 litros por metro cuadrado.

En este caso, la zona de la calle del Buen Pastor y alrededores han sido las más afectadas, y donde se han realizado varios achiques en la vía pública y viviendas.

Al respecto, el Ayuntamiento de San Fernando ha informado a las 11,00 horas que la situación de estancamiento de agua en esta barriada estaba remitiendo, y que el volumen de agua caído "en muy poco espacio de tiempo" ha sido "complejo de absorber por el alcantarillado", provocando por ello la inundación de calles y algunas viviendas.

Así, los servicios de emergencias municipales han estado trabajando para paliar las incidencias registradas en la ciudad isleña.

Los Bomberos también han actuado en Arcos de la Frontera, con un total de ocho intervenciones para achiques de agua en viviendas y saneamiento de elementos con riesgo de caída, tanto en el Barrio Bajo como en el centro de la localidad.

En este caso, el Ayuntamiento arcense ha lanzado avisos en redes sociales a primera hora de la mañana sobre la alerta amarilla de la Agencia Estatal de Meteorología por lluvias y tormentas, pidiendo prudencia la población y evitar desplazamientos innecesarios, además de recomendar retirar objetos de ventanas y balcones que pudieran generar riesgo de caídas a la vía pública.

A pesar de las situaciones registradas no ha habido daños personales en ninguna de las localidades gaditanas.