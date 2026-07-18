Bruno García subraya el "compromiso total con Cádiz y los gaditanos". - PARTIDO POPULAR

CÁDIZ 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha manifestado este sábado "su compromiso total con Cádiz y los gaditanos", reivindicando "estar cerca de las personas como parte de las soluciones". Tras su designación esta semana como número uno por Cádiz, Bruno García ha participado en al acto de presentación de los 52 candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia para las próximas elecciones municipales celebrado en Santiago de Compostela presidido por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Según ha informado el PP en una nota, en su intervención ante el plenario, García ha defendido que su compromiso con Cádiz pasa por "estar en lo importante, que son las personas y nuestros vecinos. Derribando muros, dejando el enfrentamiento y centrándonos en las personas y sus problemas: en la vivienda pública, el empleo y en transformar nuestras ciudades".

Para el alcalde y candidato gaditano, "ahí es donde está la solución, estar cerca de las personas y ahí es donde está el Partido Popular de Cádiz y donde va a estar siempre, en buscar soluciones a las necesidades de la gente". En ese sentido, ha defendido que tanto Alberto Núñez Feijóo en España, como Juanma Moreno en Andalucía y cada uno de los candidatos populares que están representando a sus vecinos son "ejemplo de la política útil al servicio de los ciudadanos, porque el PP es el partido de la gente, es el partido de las soluciones", ha afirmado.