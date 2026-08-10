El buque escuela de la Armada uruguaya hace escala esta semana en Cádiz con dos jornadas de puertas abiertas

Archivo - El 'Capitán Miranda', buque escuela de la Armada de Uruguay durante una regata en Cádiz en una imagen de archivo. - CONSULADO DE URUGUAY EN CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El buque escuela 'Capitán Miranda', embarcación insignia de la Armada Nacional de la República Oriental del Uruguay, llegará al Puerto de Cádiz a primera hora del próximo miércoles 12 de agosto, en el marco de su XXXVI viaje de instrucción, ofreciendo a la ciudadanía dos jornadas de puertas abiertas.

Con esta visita, se reafirman los vínculos históricos que unen a Uruguay con la ciudad gaditana, como ha indicado la Armada del país latinoamericano en una nota.

A su llegada a Cádiz el miércoles será recibido por el embajador de Uruguay en España, quien acompañado por el comandante del buque, el agregado de Defensa de la Embajada y el cónsul de Uruguay en Cádiz, desarrollará una agenda de visitas protocolarias a las principales autoridades civiles y militares de la provincia.

Durante su estancia en el puerto gaditano, el velero abrirá sus puertas al público los días jueves 13 y viernes 14, en horario de 18,00 horas a 20,00 horas, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conocer una de las embarcaciones "más emblemáticas" de la Armada uruguaya y un símbolo de la tradición marítima del país.

Como se ha explicado, la escala en Cádiz posee "un significado especialmente simbólico" para el 'Capitán Miranda', ya que fue construido en la ciudad en 1930, y, décadas después, regresó a los astilleros gaditanos para su transformación en el actual velero escuela. Desde entonces, forma a generaciones de oficiales de la Armada Nacional y representa a Uruguay en los mares de todo el mundo.

Para la Embajada de la República Oriental del Uruguay en España, esta nueva escala del 'Capitán Miranda' constituye "una magnífica oportunidad" para seguir fortaleciendo los históricos vínculos de amistad entre Uruguay y España.

La presencia del buque en Cádiz, ciudad estrechamente ligada a su historia, simboliza "una relación construida sobre la cooperación, la tradición marítima y el entendimiento entre ambos países", al tiempo que acerca a la ciudadanía uno de los principales símbolos de la Armada Nacional del Uruguay.

El buque escuela cumple una doble misión: completar la formación práctica de los guardiamarinas y ejercer como embajada itinerante del Uruguay en los puertos que visita.

A lo largo de este crucero de instrucción, el 'Capitán Miranda' ha recalado en puertos de Brasil, Curazao, México, Estados Unidos y Portugal, participando además en destacados encuentros náuticos internacionales como Sail Curaçao y Sail 250, organizado con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América.

Tras su escala en Cádiz, el buque continuará su travesía con destino a Tenerife y Salvador de Bahía antes de regresar a Montevideo el próximo mes de septiembre.