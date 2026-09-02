El buque escuela italiano Amerigo Vespucci hace escala en Cádiz y podrá ser visitado durantes dos jornadas

Archivo - El Amerigo Vespucci en una imagen de archivo. - SAILING ENERGY / THE OCEAN RACE - Archivo

CÁDIZ 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El buque escuela de la Armada Italiana, Amerigo Vespucci, hará escala esta semana en el puerto de Cádiz y podrá visitarse por el público estee jueves y sábado, brindando así la oportunidad de encuentros entre la tripulación, los alumnos embarcados, las autoridades locales y el público español.

Según ha indicado en una nota el Ministerio de Defensa, Cádiz es la segunda escala realizada por el buque escuela en España en su crucero de instrucción 2026, tras la parada a finales de mayo en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), etapa desde la cual el velero inició su travesía transatlántica hacia Estados Unidos y Canada.

La 'Campaña de Norteamérica 2026' es una iniciativa del Ministerio de Defensa y de la Armada Italiana, realizada por la empresa Difesa Servizi en colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, de Cultura, de Discapacidad y de Deportes y Juventud.

Asimismo, ha señalado que la estancia del Vespucci en Cádiz brindará oportunidades de encuentros entre la tripulación, los alumnos embarcados, las autoridades locales y el público español de aficionados, renovando así el diálogo entre pueblos y culturas que siempre ha acompañado la presencia del buque en puertos de todo el mundo.

Durante su estancia en puerto, el Buque estará abierto al público este jueves 3 de septiembre, de 13 a 16,30 horas, y el sábado 5 de septiembre en el mismo horario.