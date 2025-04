Cádiz acogerá del 26 al 28 de junio la primera edición de Sures, el Festival de Nuevas Creaciones del Sur

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz y el entorno peatonal de la Plaza de España acogerán del 26 al 28 de junio de 2025 la primera edición de Sures, el Festival de Nuevas Creaciones del Sur, un evento que incluye exposiciones, artesanía, desfiles, un mercadillo o talleres en torno a diferentes disciplinas creativas.

Este evento ha sido presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Cádiz con la presencia de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, la responsable de Cultura en la Diputación, Vanesa Beltrán, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, así como los organizadores, Ana Sánchez y Daniel Vázquez, ha indicado el consistorio gaditano en una nota.

La edil de Cultura ha explicado que se trata de "un evento multidisciplinar que pone en valor la innovación creativa, las nuevas tendencias en diseño, moda, artesanía y cultura de aquellos lugares que miran al mundo desde el sur, con especial atención a la creación contemporánea que se proyecta desde Cádiz y su provincia". Además, ha puesto en valor los espacios públicos en los que se desarrollará el festival, como la Plaza de España.

Teófila Martínez, en nombre de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, ha defendido su presencia en este evento poniendo de relieve "el componente cultural" en el proceso de integración puerto-ciudad que se está desarrollando en la actualidad. "Este proceso no puede ser sólo físico o urbanístico, sino que tiene también que tener un componente social y cultural, porque si no, no conseguiremos una verdadera integración", ha aseverado.

La diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha asegurado que este evento "quiere seguir motivando a nuevos jóvenes creadores, quiere seguir apoyando al talento local y queremos construir una red de sinergias con los conocimientos compartidos entre artistas y artesanos". Así, ha argumentado que "la historia de Cádiz está marcada por el intercambio y la creatividad" y que Sures pretende que Cádiz sea "un punto de atracción nacional e internacional donde el diseño, la artesanía y el arte contemporáneo dialoguen con nuestro patrimonio cultural e histórico".

Los organizadores han agradecido la colaboración de las instituciones para poder llevar a cabo este proyecto, que permitirá albergar exposiciones, exhibiciones e instalaciones de artesanía y diseño, desfiles, un mercadillo, talleres en torno a diferentes disciplinas creativas, conferencias y sobre todo encuentros entre los creadores, en un espacio que se decorará especialmente para ello.

Ana Sánchez, una de las diseñadoras promotoras del evento, ha apostillado que Sures convertirá a Cádiz entre los meses de junio y julio en "el epicentro de la creatividad y la reflexión de las culturas del sur, poniendo el foco en la artesanía contemporánea especialmente local, aunque también de ciudades o países que han estado históricamente vinculados a Cádiz a través del intercambio comercial y cultural, y que ahora se reencuentran a través de la nueva creatividad del siglo XXI".

Este evento cuenta con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y ha sido promovido por los diseñadores gaditanos, Ana Sánchez y Daniel Vázquez, de Casa Lamar.