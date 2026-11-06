Cádiz y Ceuta refuerzan sus vínculos históricos con la visita institucional de Vivas al Ayuntamiento de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, este viernes en el Ayuntamiento de Cádiz junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha realizado una visita institucional a la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recibido este viernes en el Ayuntamiento al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una visita institucional que ha servido para reforzar los vínculos históricos entre ambos territorios. En el encuentro han estado también concejales del gobierno local del PP y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Torres.

El presidente de Ceuta ha saludado a la Corporación municipal y ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Cádiz, dirigiendo unas palabras de agradecimiento por el recibimiento, tal y como ha recogido el Consistorio en una nota.

Vivas ha asegurado que "los vínculos entre Cádiz y Ceuta han sido muy fuertes a lo largo de la historia y mucho más allá de nuestra relación con el mar", haciendo referencia a la importancia de Cádiz y de la Constitución de 1812 para Ceuta, ya que su ayuntamiento fue uno de los primeros que se constituyó al amparo de la Constitución conocida popularmente como 'La Pepa'.

Bruno García ha recordado que Cádiz y Ceuta son "dos ciudades hermanas desde el año 2007", mostrando y trasladando "todo nuestro apoyo, cariño y respeto" ante las circunstancias "tan difíciles" que está viviendo localidad ceutí. Además, ha realzado esa hermandad y colaboración "para todo aquello que necesiten los ciudadanos ceutíes".

En el marco de la visita institucional, el alcalde de Cádiz ha entregado al presidente de Ceuta un ejemplar de la Constitución de 1812, mientras que ha recibido de manos de Juan Jesús Vivas la moneda antigua de la ciudad.

El presidente de Ceuta ha tenido también la oportunidad de saludar a miembros de la Casa de Ceuta en Cádiz, que han acudido al Ayuntamiento.