Cádiz y A Coruña renuevan 20 años después su compromiso de colaboración y cooperación institucional

El alcalde de Cádiz, Bruno García, con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el Ayuntamiento gaditano. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este miércoles el acto institucional de conmemoración del 20 aniversario del hermanamiento de la ciudad de Cádiz con A Coruña, firmado en el año 2005, con los alcaldes de ambas ciudades, Bruno García e Inés Rey, respectivamente, además de concejales, autoridades y representantes de entidades sociales y culturales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, previamente se ha celebrado una reunión de trabajo en los antiguos Depósitos de Tabacalera, donde los representantes de ambas delegaciones han intercambiado proyectos y experiencias. Posteriormente han acudido hasta la avenida que lleva el nombre de la ciudad de A Coruña para continuar con una visita al Museo de las Cortes, donde han podido ver la Maqueta de Cádiz, y al Oratorio de San Felipe.

Una vez finalizada esta visita se han trasladado hasta el Ayuntamiento de Cádiz, donde la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y los representantes de la delegación coruñesa han saludado en el patio de entrada a los portavoces de los grupos municipales.

La regidora coruñesa ha tomado la palabra asegurando que entre ambas ciudades, aunque se formalizara hace 20 años su hermanamiento, "ya existía una afinidad profunda, una complicad atlántica, una forma compartida de mirar al mar y de entender la libertad", añadiendo que "este acto simboliza un trabajo conjunto, conocimiento mutuo y compromiso público".

Inés Rey ha destacado los lazos que unen a ambas ciudades y en concreto por sus puertos "que han sido puerta de entrada y salida, espacio de comercio, de intercambio cultural, de esperanza".

CENTENARIO JUAN SEBASTIÁN ELCANO

Además, ha insistido en que este aniversario cobra un significado especial porque los proyecta hacia un nuevo hito común: el centenario de la botadura del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que se celebra en 2027 y es, también, un símbolo de la fuerte unión entre las ciudades de Cádiz y A Coruña.

Por ello "preparar de manera coordinada la conmemoración de su centenario es una oportunidad magnífica para reforzar nuestra colaboración. Para poner en valor nuestro patrimonio marítimo y para proyectar al mundo la imagen de dos ciudades que creen en la cooperación y en el trabajo conjunto", ha manifestado la alcaldesa de A Coruña.

Igualmente, ha hecho referencia también a Cádiz como cuna de la Constitución de 1812, "la Carta Magna que marcó un antes y un después en la historia de España, siendo A Coruña una de las primeras ciudades en ratificarla", así como a la vocación cultural de ambas ciudades. "Tenemos ante nosotros desafíos comunes como la transformación digital, la protección de nuestro litoral, el impulso de la economía azul, la promoción del turismo responsable y de calidad, nuestro patrimonio histórico", ha manifestado.

Con este acto celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz, "renovamos nuestra voluntad de caminar juntos, de reforzar la cooperación institucional, de honrar nuestra historia compartida y de construir un futuro común", ha subraydo la alcaldesa.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha comenzado su intervención declarando que "Cádiz y A Coruña no son solo dos puntos en el mapa separados por más de mil kilómetros de costa, son dos ciudades unidas por la misma identidad atlántica, por una historia portuaria que abrió al mundo. Además, por un carácter forjado entre temporales y horizontes infinitos".

El hermanamiento firmado hace 20 años "no fue un gesto simbólico vacío, sino la expresión de algo que ya existía, como es el reconocimiento mutuo entre dos pueblos que comparten valores, historia y vocación marinera", ha dicho el alcalde, que ha añadido que este acuerdo "llevaba consigo una declaración de intenciones: caminar juntos, colaborar, aprender el uno del otro y reforzar nuestros lazos culturales, sociales e institucionales".

Tras dos décadas, ha apuntado el alcalde, "este hermanamiento no solo sigue vivo sino que cobra más sentido que nunca, ya que los desafíos a los que nos enfrentamos, como son la transformación urbana, la sostenibilidad ambiental, la protección de nuestro litoral, el acceso a la vivienda, o la generación de oportunidades para nuestra gente joven, requieren de cooperación, diálogo y alianzas entre ciudades que comparten realidades similares".

Otro de los puntos de unión que ha indicado el alcalde es el mar y la tradición naval y por ello "se va a celebrar de la mano el centenario de la botadura del buque escuela Juan Sebastián Elcano, símbolo de la vocación marítima de España y emblema de nuestra historia naval".

El alcalde ha asegurado a su vez que "ambas ciudades son abiertas, acogedoras y diversas y les une su fisonomía urbana". "Somos dos términos municipales limitados que son casi una península y que tienen un pasado romano y tenemos un lazo de libertad manifestado en la Constitución de 1812, con diputados coruñeses y con una ciudad gallega que fue la primera que reconoció la Carta Magna nacida en Cádiz", ha recordado.

Con este acto "renovamos un compromiso para seguir navegando juntos porque desde lo local se construyen grandes puentes", ha concluido el alcalde de Cádiz.