Cádiz decreta un día de luto por el fallecimiento de Gaspar Jiménez Jiménez, concejal del PSOE entre 1979 y 1983

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha decretado un día de luto por el fallecimiento de Gaspar Jiménez Jiménez, quien fuera concejal en el Ayuntamiento gaditano entre los años 1979 y 1983, formando parte del grupo del PSOE bajo la alcaldía de Carlos Díaz.

En señal de luto por su fallecimiento la bandera de la ciudad ondeará este martes media asta, según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado.

El alcalde de Cádiz, en nombre de toda la Corporación Municipal, ha lamentado el fallecimiento del que fuera edil del Consistorio y ha trasladado su pésame a sus familiares y seres queridos.

Licenciado en Derecho, Gaspar Jiménez Jiménez ejerció como abogado en Cádiz durante más de 40 años, siendo además docente. Realizó también estudios superiores de piano en los conservatorios de Málaga y Zaragoza.

Gaspar Jiménez fue a su vez miembro de la Comunidad Cristiana Popular 'San José' de Cádiz, trabajando por distintas causas sociales de la ciudad.

En los últimos años fue autor de diversos poemarios, como 'Primeros Poemas', 'En voz baja', 'Clavicémbalo bien templado' y 'Habitaré en tus sueños', y fue miembro de la Asociación de Autores y Artistas Españoles.