Cádiz expone guitarras únicas en el mundo que se construyeron en la ciudad durante el Emporio del Orbe

Exposición 'Cultura y guitarras modelo Cádiz en el Orbe' en el Espacio Cultural Ancha 16 de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Cultura y guitarras modelo Cádiz en el Orbe', inaugurada este pasado martes en el Espacio Cultural Ancha 16 de la capital gaditana, mostrará guitarras únicas en el mundo que se construyeron en Cádiz durante la época histórica del Emporio del Orbe.

La teniente de alcalde delegada de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha inaugurado la exposición, dentro del programa 'Orgullos@s de nuestra historia', que en esta tercera edición está dedicado al periodo histórico del Emporio del Orbe.

González ha destacado la importancia de esta muestra, cuyos comisarios son Javier Osuna y Faustino Núñez, y donde se exponen tres ejemplares de guitarras de la época que fueron "únicas en el mundo" ya que pertenecían al denominado 'Modelo Cádiz'.

Este modelo tenía como particularidad "los excepcionales materiales" con los que eran construidas estas guitarras al ser Cádiz un puerto "con una gran actividad comercial", contando con "productos de primera calidad y con las mejores maderas de caoba y el mejor palosanto". Además, destacaban estas guitarras por la manera en la que se reforzaba la parte interior de la tapa armónica, con unas varillas especiales.

La responsable municipal de Cultura ha apuntado además que en la época del Emporio del Orbe Cádiz reunió a un gremio "muy amplio" de guitarreros que se instalaron en la ciudad. En ese entonces destacaron dos familias de guitarreros como son los Pagés y los Benedid, cuyas guitarras eran "únicas en el mundo".

Tres de ellas, dos Pagés de los años 1783 y 1792 y una Benedid del año 1801 estarán expuestas en esta muestra. Al respecto, Maite González ha explicado que se trata de guitarras "de un gran valor que vamos a poder disfrutarlas en la ciudad".

Además de esta saga de artesanos, la ciudad también contó en esta época histórica con una veintena de guitarreros, entre los que destacan los Recio, los Perfumo, los Costa o los Bonichi.

De las tres guitarras que se muestran en la exposición, una de ellas pertenece a la Junta de Andalucía, que la ha cedido de manera temporal, y las otras dos a las Bodegas Espinosa de los Monteros. Destacan por "su extraordinario valor histórico y artístico y por su excelente estado de conservación", como se ha indicado.

La exposición muestra también, a través de paneles informativos, el mapa de la ciudad donde se indica la ubicación de los principales talleres de estos guitarreros.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 1 de noviembre.