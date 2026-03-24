Cádiz invita al turista a visitar la ciudad con la historia, la cultura y el patrimonio como atractivo

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde delegada de Turismo, Beatriz Gandullo, junto al romancero gaditano 'Camina o revienta', de Kiko Butrón y Txapela, en la presentación de la campaña turística para 2026 - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Turismo, Beatriz Gandullo, ha presentado este martes la campaña turística para este 2026, cuyo lema es 'Te falta Cádiz', con la cual se invita a visitar la ciudad con la historia, la cultura y el patrimonio local como atractivo.

Esta campaña ha contado con un 'teaser' en distintos soportes informativos de la ciudad a principios de año, ya que iba a ser presentada en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid aunque, con motivo del accidente ferroviario de Adamuz, fueron cancelados los actos institucionales, siendo este martes cuando se ha desvelado, como ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

'Te falta Cádiz' se centra en la búsqueda y atracción de visitantes con un perfil "comprometido, responsable y respetuoso con la ciudad", al igual que en pasadas ediciones. Un turismo "de calidad que sepa apreciar todo lo que ofrece la ciudad y los gaditanos".

De esta manera, Cádiz se presenta como una ciudad "abierta y generosa" que ofrece múltiples opciones para escapar de la rutina. Así, frente al estrés, el cansancio, la apatía, la monotonía, el aburrimiento, las jornadas interminables de trabajo, el mal tiempo, o el cansancio, Cádiz es "una ciudad antídoto y medicina para combatir todos estos síntomas diarios", como se ha indicado.

'Te falta Cádiz' es el claro ejemplo de que la ciudad ofrece "múltiples opciones para vivir y sentir nuevas experiencias y para ser un enamorado de ella", destacando la desconexión, alegría, diversión, luz, paz, tranquilidad, refugio, hospitalidad, magia, encanto, cultura, patrimonio, historia, tradición, buena gastronomía, sol y playas, entre otras muchas opciones.

La oferta turística de Cádiz gira en torno a la historia, a la cultura y el patrimonio de la ciudad, además de sus fiestas tradicionales como el Carnaval y la Semana Santa, de los festivales de música, del turismo náutico y de los grandes eventos, aunque también es "sinónimo de bienestar y de autenticidad".

Como invitados a este acto de presentación de la propuesta turística de la ciudad de Cádiz, han asistido los integrantes del romancero ganador del pasado año 'Camina o revienta', Kiko Butrón y Txapela (caracterizados de vascos), que han contado todo lo que ofrece Cádiz como destino turístico durante todo el año y que hace de esta ciudad un lugar único.

La teniente de alcalde delegada de Turismo, Beatriz Gandullo, ha explicado todo lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Cádiz para situar a la ciudad como un destino de calidad, incidiendo en que Cádiz "está evolucionando hacia un turismo de calidad, sostenible y en convivencia con los vecinos, en el que enamorados y enamoradas de Cádiz tienen la oportunidad de vivir una experiencia única que les hará volver y repetir".

El alcalde gaditano, Bruno García, ha sido el encargado de cerrar esta presentación asegurando que "Cádiz es una ciudad no solo para visitar sino para sanar, desconectar y disfrutar", un lugar "mágico" que ofrece durante todo el año cultura, historia, música, patrimonio, mar, vela, fiestas tradicionales como Navidad, Semana Santa o Carnaval, y que "pretende crear en esos enamorados de la ciudad un vínculo para siempre".

Además, ha señalado que esta campaña se ha presentado en Cádiz aunque se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales para que llegue a otras ciudades y territorios con el objetivo de presentar la ciudad como "un lugar idóneo para desconectar, disfrutar y vivir desde el respeto a su esencia y a su autenticidad".