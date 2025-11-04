CaixaBank y la Asociación de Autores presentan un podcast que homenajea a los grandes nombres del Carnaval de Cádiz

El presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, Francis Sevilla Pecci (d), y el director de Banca Instituciones de CaixaBank en Cádiz, Sergio González (i), presentan el podcast 'El Carnaval Jamás Cantado. Un autor, una época' en Cádiz. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz ha acogido este martes la presentación del pódcast 'El Carnaval Jamás Cantado. Un autor, una época', una iniciativa impulsada por esta entidad con el patrocinio de CaixaBank que nace con el objetivo de preservar la memoria oral del carnaval gaditano y acercarla a nuevas generaciones, rindiendo homenaje a los grandes nombres de esta fiesta gaditana.

En la presentación han estado Francis Sevilla Pecci, presidente de la Asociación de Autores, y Sergio González, director de Banca Instituciones de CaixaBank en Cádiz, ha indicado esta entidad bancaria en una nota.

La serie sonora, conducida por el propio Francis Sevilla Pecci, recorre la historia del carnaval a través de seis episodios dedicados a algunos de sus autores más emblemáticos: Paco Alba, Antonio Martín, Enrique Villegas, Juan Carlos Aragón, Manolo Santander y Tino Tovar. Cada capítulo, de una hora de duración aproximada, ofrecerá entrevistas, análisis y testimonios que aportan una visión completa de su legado artístico.

El estreno se produce cuando faltan 100 días para el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones en el Gran Teatro Falla en 2026, marcando el arranque de la cuenta atrás hacia el COAC.

Así, la iniciativa se convierte en uno de los primeros hitos de la programación cultural previa al certamen. Con ello, la asociación y CaixaBank refuerzan el vínculo entre tradición y nuevas formas de difusión.

El proyecto inaugura una etapa que conecta la memoria histórica con el formato digital. De esta manera, el primer episodio está dedicado a Paco Alba, considerado "el padre de la comparsa". El capítulo repasa su trayectoria, desde sus orígenes en Conil hasta su influencia decisiva en la evolución del carnaval. Incluye referencias a agrupaciones icónicas como Los Sarracenos, Los Pájaros, Los Hombres del Mar, Los Forjadores, Los Julianes y Los Belloteros, además de anécdotas inéditas y un análisis del pasodoble de Los Belloteros.

La tertulia cuenta además con la participación de Mario Rodríguez Parra y Santiago Moreno Tello, quienes aportan una visión íntima y personal del autor.

Según Caixabanl, esta iniciativa reafirma su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y el apoyo a la comunidad artística.