Canal Sur colaborará en la difusión del sexto Chicharrón Film Festival de Chiclana (Cádiz)

La directora territorial de la RTVA en Cádiz, Victoria de Haro, el director del Chicharrón Film Festival de Chiclana, Antonio López, y el delegado municipal de Juventud y Comunicación en Chiclana, Fede Díaz. - CANAL SUR

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Canal Sur va a colaborar este año por primera vez en la difusión del sexto Festival Internacional de Cortometrajes de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el Chicharrón Film Festival, a través del convenio firmado este jueves entre la directora territorial de la RTVA en Cádiz, Victoria de Haro, y el director del certamen, Antonio López.

Además, la RTVA concederá, dentro del palmarés oficial del festival, el Premio CSRTV a la Creación Audiovisual Andaluza, que se entregará uno de los días del evento, ha informado la cadena pública en una nota.

La estatuilla en bronce, obra de Mario César de la Cuevas, se otorgará al mejor cortometraje de los presentados a la categoría. El corto ganador se emitirá en alguna de las cadenas de Canal Sur.

El festival cinematográfico, que se celebrará en Chiclana del 13 al 21 de noviembre de 2026, se ha consolidado en la provincia de Cádiz y en Andalucía cumpliendo ya su sexta edición. A través de la firma de este convenio, Canal Sur colaborará por primera vez de manera más estrecha con la organización del certamen, promoviendo la difusión a través de todos los medios de la cadena pública autonómica.

El Chicharrón Film Festival destaca por sus proyecciones de cine independiente, el concurso de rodaje rápido Chicha Exprés y la entrega de premios en múltiples categorías.

"Se trata de un convenio muy importante para que el festival siga creciendo", ha expresado el delegado municipal de Juventud y Comunicación en Chiclana, Fede Díaz, quien ha resaltado que desde el Ayuntamiento han apostado por el proyecto desde que Antonio López lo puso encima de la mesa y "cada año va a más, dando un salto económico desde el pasado año".

"Estamos hablando de una de las iniciativas más importantes dentro de la programación de Juventud y que, desde ahora, cuenta con la colaboración de una entidad tan importante como Radio Televisión Andaluza", ha recalcado.

Por su parte, Victoria del Haro ha expresado su satisfacción de poder colaborar con el Chicharrón Film Festival, un festival al que "siempre le hemos dado difusión en ese compromiso de RTVA con la creación audiovisual", pero al que este año se le tendrá "una relación mucho más estrecha" también con el premio a la Creación Audiovisual.

"Así, queremos poner de manifiesto el compromiso de RTVA con la producción cinematográfica de Andalucía", ha incidido.

Finalmente, Antonio López ha agradecido a Canal Sur "lo fácil que nos ha puesto esta colaboración". "Canal Sur tenía que estar porque teníamos un premio al mejor corto andaluz, que ya el año pasado tuvimos un nivel brutal", ha comentado el director del Chicharrón Film Festival, quien también ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana su implicación para que el festival "siga creciendo".

RTVA realizará el tratamiento y seguimiento informativo del evento, tanto en los programas de información generalista como en los divulgativos o especializados, durante el desarrollo del Festival.

La firma de este convenio pone de relieve el compromiso que la RTVA tiene con la producción cinematográfica en Andalucía, destacando la promoción de este tipo de festivales que cada año proliferan en todas las provincias andaluzas, promoviendo la creación y consolidación del audiovisual andaluz.