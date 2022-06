Canal Sur ofrece este viernes la retransmisión de la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz

CÁDIZ, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ofrece este viernes, a partir de las 20,55 horas, la retransmisión íntegra de la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. La emisión, por Canal Sur Televisión y Canal Sur Radio, se extenderá hasta el fallo del jurado, ya en la mañana del sábado.

Además, la retransmisión televisiva también podrá seguirse en Internet, por la plataforma digital CanalSurMas y carnavalsur, y por las redes sociales de Canal Sur, así como por Canal Sur Andalucía, el canal internacional de Radio y Televisión de Andalucía.

Para la retransmisión de la final Modesto Barragán y Manu Sánchez se suman a Paz Santana, Manolo Casal y José Guerrero "Yuyu" en la presentación y los comentarios.

Hasta el momento, más de tres millones de impresiones y alrededor de 400.000 visualizaciones ha sido el balance de la emisión de las semifinales registrado en la plataforma CanalSur Más y en el canal de Youtube de CanalSur, Carnavalsur, durante las emisiones de las semifinales del COAC 2022 desde el Falla.

En directo se han registrado más de 100.000 visualizaciones y el contenido bajo demanda, las actuaciones troceadas o las sesiones completas, han superado las 300.000 visualizaciones.

La sesión más multitudinaria fue la del martes 1 de junio, con más de 40.000 visualizaciones y el contenido a demanda más visualizado fue la actuación de la comparsa 'Los sumisos' con más de 63.000 reproducciones.

Cabe recordar que en total serán 14 las agrupaciones que buscarán los premios en las cuatro modalidades --coros, comparsas, chirigotas y cuartetos--. El coro 'Los babeta' será el encargado de abrir la Gran Final y tras el coro, será el turno para la chirigota 'Los caraduras de Cai' de Juan Manuel Braza 'El Sherif', el cuarteto 'Al edén que le den' y la comparsa de Antonio Martínez Ares 'Los sumisos'.

En el segundo bloque, tras un descanso, se abrirá telón con el coro 'Químbara', seguido de la chirigota 'La misión (El evangelio según Santander)', el cuarteto del Gago 'Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso' y la comparsa 'We can do' Carnaval!'.

El tercer bloque comenzará con el conocido como coro de los estudiantes 'Pachamama', seguido de la chirigota 'Aquí huele a verdín' y la comparsa 'Los renacidos', mientras que el último bloque lo abrirá el coro 'Tierra y libertad', seguido de la chirigota 'Los cuarentenas principales' y la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar'.