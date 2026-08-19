El cantante gaditano David Palomar inaugura el ciclo 'De Cádiz para Cádiz' en la reapertura del Teatro Pemán

Archivo - David Palomar en una actuación. ARCHIVO. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante gaditano David Palomar inaugurará este jueves 20 de agosto el ciclo 'De Cádiz para Cádiz' con la actuación 'Cádiz, orilla del flamenco', un espectáculo con el que reabre el Teatro Pemán en el Parque Genovés de la capital, conocido anteriormente como Teatro del Parque.

'Cádiz, orilla del flamenco' es una creación del artista gaditano y será la primera de las cuatro citas que conforman el ciclo inaugural 'De Cádiz para Cádiz' en este teatro, que recupera su actividad con "una gran fiesta del flamenco" de Cádiz protagonizada por cerca de una veintena de artistas vinculados a la ciudad y al flamenco gaditano.

El espectáculo, creado especialmente para esta ocasión, tendrá a David Palomar como director artístico y reunirá sobre el escenario a figuras como Rosario Toledo, María Moreno y Jesús Fernández, además de destacados músicos, cantaores y bailaores.

Al toque participarán Rubén Lara, Óscar Lagos, Daniel Mejía 'El Carqui' y Francisco Manuel Lucas; al cante, Anabel Rivera, Reyes Martín Figuereo, María José Fernández y Miguel Lavi, junto a las palmas y coros de Jorge Bautista. La percusión correrá a cargo de Manuel Muñoz 'El Pájaro'.

También formará parte del espectáculo el Ballet Flamenco de Cádiz, con la dirección de Pili Ogalla y Andrés Peña, y la participación al baile de Jesús Helmo, David Nieto, Nino González, Aurora González, Aurora Caraballo, Montse Gómez, Paula Sierra y María Fernández.

La producción de 'Cádiz, orilla del flamenco' corre a cargo de Califasón Producciones, con Ángel Dorao y Manuel Fernández en el equipo técnico de sonido y Marcos Serna en iluminación.

El espectáculo supone el inicio de un ciclo organizado por el Ayuntamiento de Cádiz poniendo el protagonismo en el talento y la creación artística de la ciudad. Tras la cita de mañana, el programa continuará el viernes 21 de agosto con Selu García Cossío y su espectáculo 'Universo Cádi', el sábado 22 con Eduardo Guerrero y la celebración del décimo aniversario de 'Guerrero', junto a Pasión Vega como artista invitada, y finalizará el domingo 23 con Riki Rivera y 'Un miedo menos. Terapia de grupo'.

Con motivo del espectáculo, y por razones organizativas y de control de acceso, el Ayuntamiento ha advertido que el jueves se procederá al cierre al público de una parte del Parque Genovés desde las 19,00 horas.

Esta medida no afectará a la zona más cercana al Hotel Atlántico, donde se encuentra ubicado el parque infantil, que permanecerá accesible para la ciudadanía.