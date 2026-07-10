Capitanía Marítima de Algeciras exige una garantía de 200.000 euros a un buque responsable de un vertido de fuel

Vertido de fuel provocado por un barco en la Bahía de Algeciras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Capitanía Marítima de Algeciras (Cádiz), de la Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha retenido al buque 'Atlantic Merchant', de bandera de Singapur, y le ha impuesto una garantía que asciende en total a 200.000 euros, por un vertido de fuel ligero causado en la Bahía de Algeciras este miércoles cuando se estaban llevando a cabo operaciones de consumo con la gabarra 'Vejer'.

Según ha explicado el Ministerio de Transportes en una nota, el vertido, causado por un poro en la estructura del tanque que se estaba llenando de combustible, ya se ha limpiado en el mar por parte de los servicios de Salvamento Marítimo desplegados, en cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Capitanía Marítima pero, a pesar de las barreras anticontaminación, algunos restos han llegado a la playa de Palmones, en Los Barrios.

La Capitanía Marítima retuvo al buque, lo inspeccionó y ha abierto un expediente administrativo con medidas de carácter provisional que incluyen dos garantías, una de 150.000 euros por las deficiencias detectadas en el buque y que son las que han provocado la contaminación y otra, de 50.000 euros, para hacer frente a los gastos de la limpieza por parte de Salvamento Marítimo.

Según ha indicado, el buque no podrá zarpar hasta que no subsane las deficiencias detectadas durante la inspección y no ingrese la cantidad señalada en la Caja General de Depósitos del Tesoro Público.