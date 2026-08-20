Las carreras de caballos de Sanlúcar inician este viernes su segundo ciclo con 45 jinetes y 14 pruebas

La carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda con bañistas en la playa de las Piletas durante el primer ciclo. A 8 de agosto de 2026 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Andalucía, España). ARCHIVO - Nacho Frade - Europa Press

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tendrán desde este viernes 21 de agosto su segundo ciclo, en el que durante tres días se disputarán 14 pruebas para caballos pura sangre en las arenas de la playa de la Pileta, contando para ello con 45 equinos.

Cabe recordar que el primer ciclo de este evento deportivo tuvo lugar del 8 al 10 de agosto, disputándose en esos días el premio que otorga la Diputación de Cádiz.

Según ha informado la organización, durante el primer día de este segundo ciclo, jornada de Lototurf de apuesta hípica externa de Loterías y Apuestas del Estado, se celebrarán cinco carreras, entre ellas el premio que otorga la Consejería de Turismo.

La primera de ellas dará comienzo a las 15,45 horas con el premio Ciudad de Sevilla, dotado con 9.350 euros. En esta prueba tomarán parte nueve caballos y se correrá sobre una distancia de 1.800 metros.

La segunda carrera de la tarde, que se va a correr también sobre una distancia de 1.800 metros, es el premio Puerto de Sevilla, en el que también correrán nueve participantes. La dotación económica del premio es de 8.500 euros.

La tercera prueba del programa, en la que tomarán parte nueve caballos, es el Gran Premio de Andalucía, dotado con 10.200 euros en premios y patrocinada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. La prueba se correrá sobre una distancia de 1.600 metros.

En cuarto lugar se disputará el premio Beefeater 0,0, carrera Lototurf dotado con 7.650 euros. En ella participarán diez caballos, que tendrán que recorrer 1.800 metros.

Cerrará la primera jornada del segundo ciclo el premio CaixaBank, con ocho caballos inscritos que tendrán que recorrer una distancia de 1.400 metros para un premio está dotado con 7.650 euros.

En total, serán por tanto 45 caballos los que participen en el primer día de carreras de este segundo ciclo, en el que se contará de nuevo con una amplia representación de jinetes, entre los que se encuentran el portugués Ricardo Sousa, el checo Vaclav Janacek, el argentino Nico Valle y el español Jaime Gelabert, ganador de tres carreras en el primer ciclo.

El sábado 22 de agosto, segundo día de carreras del segundo ciclo, se celebrarán cuatro pruebas, con los premios Instalaciones Hípicas El Molino, Toyota Nimauto, Fundación Cajasol y Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

El domingo día 23, se clausurará esta 181 edición de la reunión hípica sanluqueña con la celebración de cinco premios, entre ellos el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, dotado con 13.600 euros en premios. También se competirá por los premios Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Distribuciones Cuevas, Manzanilla Solear.

Las carreras de caballos de Sanlúcar, declaradas de Interés Turístico Internacional, se celebran cada agosto en las playas de Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir, y están consideradas las más antiguas del turf nacional entre las que se mantienen activas. La Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar sitúa las primeras carreras en la tarde del 31 de agosto de 1845.

Las fechas en las que se desarrollan el primer y segundo ciclo de estas carreras hípicas atienden al calendario de mareas, ya que los días de las competiciones tienen que coincidir con una buena bajamar para que los caballos puedan correr por la playa con orilla suficiente.