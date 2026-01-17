La Casa del Carnaval acoge este fin de semana la Asamblea Anual de la Red Acieloabierto - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Carnaval de Cádiz acoge este fin de semana la Asamblea Anual de la Red Acieloabierto, un encuentro estatal que reúne a los responsables de 26 festivales de danza contemporánea en espacios no convencionales procedentes de distintos puntos de la geografía española.

El encuentro cuenta con el Festival Internacional Cádiz en Danza como anfitrión, ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado. La Red Acieloabierto es una plataforma de cooperación que impulsa la creación, difusión y exhibición de la danza contemporánea en el espacio público, favoreciendo la colaboración entre festivales y la movilidad de proyectos artísticos.

La Red se creó en 2013 en Cádiz, coincidiendo con la celebración del Festival Cádiz en Danza, que es socio fundador junto a otros festivales integrantes.

La celebración de esta asamblea ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, que ha puesto a disposición de la Red la Casa del Carnaval como espacio para el desarrollo de las jornadas de trabajo.

Durante el encuentro, los participantes han recibido la visita de la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, que ha saludado personalmente a los representantes de los festivales, interesarse por la labor que desarrolla la Red Acieloabierto y poner en valor el papel de Cádiz como ciudad referente en la danza contemporánea y la cultura en el espacio público.

La asamblea sirve para compartir experiencias, evaluar proyectos comunes y trazar nuevas líneas de colaboración entre festivales que apuestan por la danza contemporánea fuera de los escenarios convencionales, acercándola a la ciudadanía y a los espacios urbanos.