Archivo - Campaña de apoyo a los pacientes de espina bífida - FEBHI - Archivo

CADIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Cádiz acoge la exposición fotográfica 'Yo tengo Espina Bífida y/o Hidrocefalia', organizada por la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia y discapacidades afines (Agebh), con la colaboración de la Delegación Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz, con motivo del Día Nacional de la Espina Bífida, que se conmemora cada 21 de noviembre.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Juventud (calle Cánovas del Castillo, 41), tiene como objetivo dar visibilidad a las personas con espina bífida e hidrocefalia, acercar su realidad a la sociedad y contribuir a la sensibilización sobre sus necesidades y reivindicaciones, según se recoge en un comunicado.

La exposición se enmarca en la campaña impulsada por la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (Febhi), bajo el lema 'No voy a dejar de luchar por mis derechos', que pone el foco en la defensa de los derechos de las personas afectadas y en cuestiones como la atención sociosanitaria, la educación inclusiva, la autonomía personal, la accesibilidad universal, el empleo y la vida independiente.

La concejala de Juventud, Infancia y Salud, Gloria Bazán, ha destacado la importancia de que la Casa de la Juventud acoja iniciativas como ésta, "que nos permiten acercar a la sociedad la realidad de las personas con espina bífida e hidrocefalia y recordar que la inclusión y la igualdad de oportunidades deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida".

Asimismo, ha agradecido la labor que desarrolla Agebh en la provincia y ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición y conocer de cerca las reivindicaciones del colectivo.