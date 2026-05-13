El Castillo de Doña Blanca se transforma en aula arqueológica para el alumnado de la Universidad de Cádiz

Alumnos de la UCA en el Castillo de Doña Blanca. - UCA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Cádiz (UCA) ha desarrollado durante este mes de abril una nueva actividad formativa en el yacimiento del Castillo de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María, donde el alumnado del Máster Universitario en Patrimonio, Arqueología e Historia Marítima realiza sus prácticas de campo.

Según ha indicado en una nota, esta iniciativa, que se enmarca en la estrategia de la UCA de integrar la formación académica con la práctica investigadora, ha permitido al estudiantado aplicar sobre el terreno metodologías y técnicas propias de la arqueología en un contexto real de excavación. Asimismo, esta iniciativa ha contribuido a reactivar el potencial científico de este enclave, uno de los asentamientos fenicios mejor conservados del Mediterráneo occidental.

La UCA ha recordado que el Castillo de Doña Blanca presenta una ocupación continuada entre los siglos VIII y III a.C. y conserva estructuras de gran valor histórico, entre ellas la recientemente documentada puerta monumental correspondiente a una de sus últimas fases de ocupación. Estas características convierten al yacimiento en un espacio idóneo tanto para la investigación como para la formación especializada.

La actual intervención arqueológica está dirigida por la catedrática de Prehistoria Ana María Niveau-de-Villedary y Mariñas, investigadora principal del grupo Phoenix Mediterranea (HUM-509) de la Universidad de Cádiz y especialista en el ámbito fenicio-púnico. Bajo su dirección, y en coordinación con la docencia del máster, el alumnado participa en tareas de excavación, registro estratigráfico y documentación arqueológica, adquiriendo competencias fundamentales para su futuro profesional.

La recuperación de la actividad en el yacimiento se apoya en un respaldo institucional que refuerza su proyección a medio plazo. La Universidad de Cádiz cuenta con una subvención de la Diputación de Cádiz destinada a las campañas de excavación en curso. Asimismo, el equipo investigador ha solicitado a la Junta de Andalucía, propietaria y gestora del Enclave arqueológico, un Proyecto General de Investigación con una duración de cuatro años, orientado a garantizar la continuidad de los trabajos y consolidar este espacio como referencia en el estudio del mundo fenicio.

La UCA ha señalado que esta nueva etapa del Castillo de Doña Blanca combina así investigación, formación y transferencia de conocimiento, contribuyendo a poner en valor el patrimonio arqueológico del entorno y a fortalecer la capacitación práctica de las nuevas generaciones de profesionales.