La Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz analiza las claves de la Industria 4.0

Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz. - TELEFÓNICA

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz (UCA) 'Economía Azul y Puertos Inteligentes', en colaboración con la Cámara de Comercio Bahía de Algeciras, ha celebrado una nueva edición de su jornada Ágora bajo el título 'Industria 4.0: talento, territorio y competitividad'.

En este sentido, han recordado en una nota que la transformación digital está redefiniendo los modelos productivos y la competitividad de los territorios, situando la innovación, el talento y la colaboración entre instituciones y empresas como factores clave para afrontar los desafíos de la nueva economía.

El encuentro ha reunido a representantes del ámbito académico, empresarial y de las administraciones públicas para reflexionar sobre los factores que están transformando la industria y analizar cómo la digitalización está redefiniendo la competitividad de los sistemas productivos y territoriales.

La inauguración de la jornada ha contado con la participación de la vicerrectora del Campus de la Bahía de Algeciras, María de la Luz Martín; la técnico del área de Formación y Empleo de la Cámara de Comercio Bahía de Algeciras, Laura García; la adjunta a la Dirección Sur de Telefónica en España, Cristina Lirio, y el director de la Cátedra Telefónica de la Universidad de Cádiz, José Carlos Palomares.

Todos han coincidido en señalar la importancia de fortalecer la colaboración entre universidad, empresa y administraciones para generar sinergias, compartir experiencias y contribuir a la construcción de un modelo industrial más innovador, resiliente y conectado con las necesidades del entorno. Una visión que conecta con el propósito de Telefónica de ser la mejor vía de acceso a la tecnología, promoviendo una innovación que genere un impacto positivo en las personas y en la sociedad y que refuerce la soberanía tecnológica europea.

La jornada ha discurrido en torno a tres ejes, como son el impulso industrial desde el ámbito municipal, la innovación como palanca de competitividad empresarial y la necesidad de desarrollar y retener talento para afrontar los desafíos de una industria cada vez más digitalizada y global.

Además, para analizar el territorio como elemento estratégico que integra capacidades, infraestructuras y colaboración institucional para favorecer un desarrollo sostenible, se ha contado con la participación de Álvaro Márquez, delegado de Emalgesa, Fomento Económico y Empleo, Formación e Industria del Ayuntamiento de Algeciras; Miguel Fermín Alconchel, alcalde de Los Barrios, y Sebastián Hidalgo, teniente alcalde del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción.

El segundo eje, la competitividad, ha corrido a cargo de Javier Carro, responsable de Transformación Digital de la factoría de Acerinox en Los Barrios; Eduardo Massó, experto especialista en Industria, IoT & Big Data de Telefónica España, y Federico Moles, Digital Development Technician en el Parque Energético San Roque de Moeve, acompañados y moderados por Jesús Medina, presidente del Comité de Innovación del Puerto Bahía de Algeciras. En su análisis todos ellos han destacado la importancia de la incorporación de tecnologías habilitadoras y nuevos modelos de negocio para la mejora de la competitividad.

El último eje, el talento, lo han analizado Juan Carlos Valenzuela, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, y Mercedes León, gerente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, que lo han definido como la palanca esencial para afrontar los desafíos de la nueva industria.

Además, durante el encuentro los asistentes han podido conocer algunas de las iniciativas más innovadoras impulsadas por Telefónica a través de una conexión en directo con su centro de innovación LaCabina, un espacio orientado a mostrar el potencial de las tecnologías digitales en la transformación de empresas y organizaciones. Asimismo, se ha conmemorado el 25 aniversario de la Red de Cátedras Telefónica, una iniciativa que impulsa la alianza universidad-empresa como motor de progreso, conocimiento y transformación digital.