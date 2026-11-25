Archivo - La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, en rueda de prensa en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, y la concejala de Educación, Pepa Pacheco, han mantenido un encuentro con Lucía Mainé Moreno, docente de la Escuela Infantil La Marea y finalista a los Premios Educa Abanca al Mejor Docente de Educación Infantil de España, en una convocatoria que ha reunido alrededor de 1.500 candidaturas en todo el país.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, Mainé es la única maestra de la provincia de Cádiz que ha logrado esta nominación. Durante la reunión, la regidora le ha trasladado su enhorabuena y le ha deseado suerte ante el fallo del certamen, destacando que supone un "orgullo" para el municipio contar con una docente entre las finalistas nacionales.

Cavada ha subrayado la relevancia de la etapa educativa de cero a tres años para el desarrollo infantil y ha reconocido la labor de profesionales como Mainé por su contribución al bienestar, el aprendizaje y la igualdad de oportunidades en los primeros años de vida.

El encuentro ha coincidido con la aprobación por parte del Gobierno central de medidas orientadas a reducir las ratios de alumnado por aula, una iniciativa destinada a facilitar una atención más individualizada y a mejorar las condiciones educativas en las primeras etapas.