CCOO defiende que el acuerdo sobre Gibraltar debe traducirse en más empleo, derechos y nuevas inversiones en la comarca

Operarios trabajando en la retirada de la Verja de Gibraltar. - Rocío Ruz - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

CCOO ha valorado el inicio de "una nueva etapa" para el Campo de Gibraltar tras la entrada en vigor del tratado sobre Gibraltar y ha señalado que debe traducirse en más empleo, derechos, mayor prosperidad compartida y nuevas inversiones para la comarca. Así, ha reclamado a las administraciones públicas españolas "inversiones que permitan aprovechar las potencialidades del Campo de Gibraltar en el nuevo contexto".

En una nota, el sindicato ha manifestado su "satisfacción por un acuerdo que supone un hito histórico" para el Campo de Gibraltar y para todas las personas que viven y trabajan en la zona y ha indicado que "el verdadero valor de este acuerdo reside en que abre una nueva etapa basada en la cooperación, la convivencia y la prosperidad compartida, facilitando la movilidad de miles de trabajadores transfronterizos, sin renunciar a los controles que sean necesarios para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa europea".

El objetivo del tratado es precisamente asegurar la prosperidad futura de toda la región mediante la eliminación de las barreras físicas al tránsito de personas y mercancías, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen y el mercado único europeo, ha añadido.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Cádiz, Inmaculada Ortega, y el secretario comarcal de CCOO Campo de Gibraltar, Manolo Triano, integrante del Grupo Transfronterizo de Agentes Sociales y Económicos del Campo de Gibraltar y Gibraltar, han afirmado que este momento representa el resultado de muchos años de trabajo conjunto entre organizaciones sindicales, empresariales e instituciones de ambos lados de la frontera.

"Durante décadas hemos defendido que el futuro del Campo de Gibraltar y de Gibraltar pasa por la colaboración y no por las barreras y llevamos muchos años trabajando codo con codo con los sindicatos gibraltareños, especialmente con Unite the Unión, convencidos de que los intereses de los trabajadores son comunes y de que el desarrollo económico debe beneficiar a toda la comarca", ha manifestado Ortega.

A juicio de CCOO, "este tratado no supone un punto de llegada sino el inicio de una nueva etapa en la que será imprescindible que todas las administraciones estén a la altura de las circunstancias".

En este sentido, el sindicato ha insistido en que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía deben "impulsar de manera decidida" medidas específicas para que el Campo de Gibraltar aproveche plenamente las oportunidades que abre este nuevo escenario. Entre ellas, ha vuelto a reclamar un plan extraordinario de inversiones públicas, infraestructuras, empleo de calidad y desarrollo industrial, así como instrumentos de discriminación positiva que permitan compensar las especiales circunstancias económicas y sociales que históricamente ha soportado la comarca.

La creación de una Zona Económica Especial o de mecanismos equivalentes que favorezcan la atracción de inversiones debe formar parte del debate sobre el futuro del territorio, ha señalado CCOO, que ha considerado "prioritario que el Gobierno de España despeje cuanto antes todas las dudas existentes en relación con los derechos de las personas trabajadoras transfronterizas en materia de pensiones presentes y futuras, cotizaciones y protección social".

"El éxito del tratado no se medirá únicamente por la eliminación de una barrera física, sino por su capacidad para generar empleo estable, cohesión social, mejores condiciones laborales y nuevas oportunidades para quienes viven en el Campo de Gibraltar y Gibraltar", ha concluido.