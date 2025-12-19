CCOO resalta el compromiso de Yolanda Díaz para poner fin al conflicto laboral de la Base de Rota (Cádiz)

Yolanda Díaz con el comité de empresa con los trabajadores de tierra del aeropuerto de la Base Naval de Rota. - SUMAR

CÁDIZ 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía y Estatal han resaltado el compromiso obtenido de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para intensificar las acciones para solucionar al conflicto laboral existente entre trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota (Cádiz) tras una reunión mantenida este pasado jueves en la localidad gaditana.

En una nota, CCOO ha expresado que "gracias a las gestiones del sindicato", la ministra "ha expresado el apoyo político e institucional del Gobierno a las trabajadoras y trabajadoras de la empresa" Versar Global Solutions Aircraft Services, anteriormente Louis Berger.

En dicho encuentro se le ha trasladado a Díaz "la gravedad y la urgencia" de resolver "el conflicto laboral más prolongado de la historia de la democracia española", que afecta a la plantilla del aeropuerto militar de la Base Naval de Rota desde el año 2016.

Así, la ministra ha reconocido "de forma inequívoca" que el conflicto "será atendido a partir de ahora con la seriedad que merece", como se ha informado desde FSC-CCOO, que ha valorado el que, "tras casi una década de conflicto ininterrumpido, la máxima responsable del Ministerio de Trabajo haya escuchado directamente a la plantilla".

"Este es un hito en la lucha de estos trabajadores y trabajadoras, que han demostrado una persistencia, dignidad y resistencia colectiva ejemplares, frente a años de despidos arbitrarios, sanciones disciplinarias discriminatorias, acoso laboral y sindical, y vulneración del derecho fundamental a la huelga", ha indicado este sindicato.

La ministra ha acordado continuar con el seguimiento personalizado del asunto y ha asumido el compromiso de estudiar medidas que faciliten el diálogo entre las partes, algo que la empresa Versar Global Solutions "ha rechazado sistemáticamente durante todos estos años", como se ha apuntado.

Igualmente, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una actuación "inminente y coordinada" entre los ministerios implicados, especialmente el de Defensa, bajo la responsabilidad de Margarita Robles, para "paralizar la vulneración continuada de derechos laborales en una instalación militar española bajo soberanía compartida".

Esta coordinación interministerial es "crucial" para este sindicato, entendiendo que "no puede tolerarse que en una base militar nacional, donde se desarrollan funciones estratégicas de Defensa, se perpetúe la vulneración sistemática de derechos fundamentales de las y los trabajadores españoles".

La empresa estadounidense Versar Global Solutions, ha continuado, "debe entender que el Gobierno de España no va a permitir que continúe con su actitud autoritaria e ilegal impunemente".

La representación legal de los trabajadores y trabajadoras ha reconocido "el avance" que supone el apoyo institucional de la ministra Yolanda Díaz, aunque desde FSC-CCOO son "conscientes" de que "el verdadero test de este compromiso llegará con las actuaciones concretas que el Gobierno desarrolle en las próximas semanas".

La FSC-CCOO ha expuesto que el Ministerio de Defensa se debe coordinar con el Ministerio de Trabajo para ejercer "una presión efectiva" sobre la empresa concesionaria, recordándole que sus actuaciones "afectan la seguridad y el funcionamiento de instalaciones militares españolas"; activar mecanismos de inspección laboral "exhaustivos" para documentar y sancionar las vulneraciones de derechos; mediar en el diálogo entre la empresa y la representación de los trabajadores, y evaluar la continuidad de la concesión si la empresa persiste en su incumplimiento de obligaciones legales y contractuales.

La FSC-CCOO de Andalucía, en colaboración con la dirección estatal y el Sector Aéreo, ha reafirmado su compromiso de acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la Base Naval de Rota en cada paso del proceso, brindando asesoría legal, apoyo sindical activo y representación en todas las negociaciones y procedimientos que sea necesario desarrollar.

"Esta plantilla ha demostrado que la acción sindical organizada es el único camino frente a la impunidad empresarial. Su lucha por dignidad, por derechos laborales fundamentales y por la justicia ha inspirado al conjunto del movimiento sindical", han expresado, asegurando que no permitirán que "la indiferencia institucional vuelva a dejar sin respuesta a estos trabajadores", que "durante más de nueve años han sostenido una batalla contra la vulneración de sus derechos más elementales".