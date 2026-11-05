Chiclana (Cádiz) estudia implantar una tasa turística en verano de tres euros por noche previa autorización de la Junta

El alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz), José María Román, en rueda de prensa junto a la delegada de Turismo Sostenible, Manuela Pérez. - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha informado de que está estudiando la implantación de una tasa turística estacional, que entraría en vigor entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, de tres euros por pernoctación en hoteles de cuatro y cinco estrellas del municipio costero.

En una nota, el alcalde de Chiclana, José María Román (PSOE), ha indicado que la propuesta se va solicitar formalmente a la Junta de Andalucía, al ser la competente en esta materia, al igual que han hecho los alcaldes de Málaga, Cádiz y Sevilla, "todos del PP".

De esta manera, se ha argumentado que con lo recaudado con esta tasa turística se podría destinar a "otras necesidades municipales" los recursos que actualmente emplean en el mantenimiento y la atención de sus playas durante la temporada estival.

La implantación de una tasa turística estacional, junto con los ingresos de la zona naranja de estacionamiento, aplicada también durante el verano, "permitiría aliviar el esfuerzo económico que soporta el Ayuntamiento para mantener el litoral en condiciones óptimas durante los meses de mayor afluencia", como ha explicado el alcalde.

La propuesta municipal contempla una tasa de tres euros por pernoctación en establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, exclusivamente durante la temporada alta, comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Tomando como referencia el millón de pernoctaciones registrado en ese periodo de 2026, la recaudación potencial alcanzaría los tres millones de euros, según cálculos municipales.

Según Román, esa cuantía que se podría recaudar por parte de los turistas se sumarían a los "casi dos millones de ingresos generados" por la zona naranja, pudiendo "casi cubrir gran parte de los seis millones de euros que cuesta a las arcas municipales la atención de las playas durante el verano".

Al respecto, ha recordado que la tasa turística "ya está implantada en muchos destinos turísticos de España y Europa", y que con ella, el Ayuntamiento "podría liberar recursos de su presupuesto ordinario para atender otras prioridades, reforzar los servicios públicos o mejorar las infraestructuras municipales en otras zonas del municipio".

Esta acción, ha apuntado el alcalde, "es competencia de la Junta de Andalucía", por lo que se va a pedir formalmente su implantación en el municipio para que "el turismo contribuya a sostener los servicios que necesita Chiclana, uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Cádiz".

"Su capacidad de atracción genera empleo, actividad empresarial y oportunidades económicas, pero también supone un importante esfuerzo para los servicios públicos municipales durante los meses de verano. La limpieza, la recogida de residuos, el mantenimiento de las playas y los espacios públicos, la movilidad y la atención a visitantes requieren recursos adicionales para responder al incremento de población y garantizar la calidad que esperan tanto quienes visitan la ciudad como quienes residen en ella", ha argumentado José María Román.

Es por eso que esta tasa turística se plantea como "una herramienta para repartir de forma más equilibrada los costes asociados a la actividad turística".

El objetivo, ha apuntado, "no es penalizar al visitante ni perjudicar al sector hotelero", sino procurar que una parte de los ingresos vinculados a las estancias "contribuya a sostener los servicios que hacen posible disfrutar de un destino cuidado, accesible y sostenible".

La propuesta se circunscribe al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, evitando extender el pago al conjunto del año. Este carácter estacional pretende concentrar la contribución en los meses en los que la presión sobre los servicios municipales es mayor y preservar el atractivo de Chiclana durante el resto del calendario turístico, donde el Ayuntamiento "hace esfuerzos económicos" para incentivar la llegada de turistas.

"Para que lleguen turistas fuera de la temporada estival, ofrecemos ayudas de dos euros por pernoctación a los hoteles para que permanezcan abiertos, manteniendo el empleo, y en verano, cuando el precio de la habitación es elevado, el cliente, no el hotel, pagaría tres euros por pernoctación al Ayuntamiento, contribuyendo así al mantenimiento del sistema", ha reiterado el alcalde.

De esta manera, la iniciativa busca compatibilizar la financiación de los servicios extraordinarios del verano con la estrategia de desestacionalización, que persigue mantener la actividad económica y el empleo turístico también durante el otoño, el invierno y la primavera, como se ha defendido.