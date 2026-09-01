Chipiona (Cádiz) investiga la posible causa del cierre durante días de la playa de Micaela

Playa de Micaela en Chipiona con bandera roja tras detectarse bacterias en el agua. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CHIPIONA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Chipiona ha anunciado el inicio de una investigación para tratar de determinar el origen de la alteración microbiológica que ha derivado en el cierre de la playa de Micaela desde el pasado jueves 27 de agosto, coincidiendo con el último fin de semana del mes, en pleno verano.

En un comunicado, el Consistorio ha señalado que por el momento se desconoce cuál puede ser su procedencia y que, "por responsabilidad", no se puede atribuir a una causa concreta "hasta que existan evidencias técnicas que permitan determinarla".

Entre las posibilidades que se están estudiando se encuentra la eventual entrada de algún vertido a través de la red de aguas pluviales o del entorno del arroyo de Antonaria. En este sentido, el Ayuntamiento ha considerado "importante" trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, al defender que "la red de aguas fecales no está conectada directamente con la playa".

Al respecto, se ha indicado que las aguas residuales son conducidas a la estación depuradora correspondiente, donde reciben el tratamiento establecido antes de su destino final, por lo que "no existe una tubería de aguas fecales conectada directamente con la zona de baño de Micaela".

Así con todo, se ha asegurado que si las investigaciones técnicas determinaran finalmente la existencia de un vertido ilegal o de una actuación que pudiera haber provocado esta alteración de la calidad del agua, el Ayuntamiento "actuará con toda la contundencia necesaria y pondrá los hechos en conocimiento de los organismos competentes para exigir las responsabilidades que correspondan".

Esta situación está generando "una especial preocupación" para el Ayuntamiento, ya que no es habitual que se produzcan este tipo de resultados en las aguas de baño de Chipiona. Durante esta temporada y en años anteriores, los controles realizados en el litoral han presentado, de forma general, "parámetros sanitarios adecuados y una calidad del agua excelente", tal y como se ha defendido.

Es por eso que la aparición de estos resultados en Micaela, además de su carácter localizado, está siendo objeto de un seguimiento "especialmente exhaustivo", además de analizarse toda la información disponible sobre las circunstancias que han podido concurrir en los últimos días.

No obstante, ha manifestado el Ayuntamiento, "no puede establecerse una relación directa con episodios de lluvia ocurridos con anterioridad mientras no exista una evidencia técnica que lo confirme".

Además, ha señalado que continuará colaborando con la Junta de Andalucía y con los organismos competentes, realizando todas las actuaciones que estén a su alcance para esclarecer el origen de esta incidencia.

Mientras tanto, la prioridad está en "garantizar la seguridad y la salud de las personas", por lo que se mantiene la prohibición al baño hasta disponer de resultados que permitan determinar que las condiciones sanitarias son adecuadas.

Cabe señalar que esta es la única de las cinco playas que fueron cerradas al baño la semana pasada en la provincia de Cádiz que continúa con esta restricción, después de que este lunes la Junta comunicara que la concentración de los parámetros microbiológicos en ella era "superior a lo establecido para garantizar la calidad de las aguas de baño" y podría suponer un riesgo para la salud de los bañistas.

Desde que se detectasen por primera vez bacterias de Escherichia coli (E.coli) y enterococos el jueves pasado, se han realizado dos nuevas analíticas en la zona de baño de Micaela.

La primera de ellas ofreció resultados dentro de los parámetros establecidos, mientras que la segunda volvió a registrar valores que no permiten autorizar el baño. Por este motivo, la playa de continúa temporalmente cerrada al baño y manteniendo la bandera roja.

Este martes está prevista una nueva toma de muestras, cuyos resultados podrían conocerse en un plazo aproximado de dos o tres días. Será entonces cuando, en función de los resultados obtenidos y de las indicaciones de la autoridad sanitaria, pueda determinarse si existen nuevamente las condiciones necesarias para levantar la prohibición temporal del baño.