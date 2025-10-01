Cinco detenidos y 3.700 litros de gasolina para narcolanchas intervenidas en el Estrecho de Gibraltar

Garrafas de gasolina incautadas en el Estrecho de Gibraltar. - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Guadiaro, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), han detenido a cinco personas e investigado a otras seis como presuntos integrantes de un grupo criminal encargado de distribuir combustible, material y avituallamiento a narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar, incautando además 3.700 litros de gasolina y tres embarcaciones.

La investigación comenzó el pasado mes de julio al detectarse una organización con base logística la localidad de San Martín del Tesorillo, en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar, dedicada presuntamente a almacenar grandes cantidades de combustible y víveres para el suministro a narcolanchas en alta mar, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Los sospechosos transportaban la gasolina almacenada por carretera, sin cumplir las mínimas medidas de seguridad que requiere este tipo de mercancía, para posteriormente moverla a través del río Guadiaro para suministrar de combustible y víveres a los tripulantes de narcolanchas, en lo que se conoce popularmente como 'petaqueo'.

El almacenamiento de sustancias inflamables suponía "un alto riesgo" para la integridad física y la seguridad de las personas residentes en la zona, tanto en su fase de almacenamiento como en la de transporte.

Las numerosas gestiones de investigación practicadas por los agentes han llevado a la detención de cinco personas, mientras otras seis están siendo investigadas, todas ellas presuntamente implicadas en este tipo de actividades de favorecimiento del narcotráfico.

Además, han sido intervenidos 3.700 litros de combustible y tres embarcaciones con sus motores.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.