Cinco detenidos en Algeciras por una estafa bancaria tras denunciar uno de ellos el bloqueo de su cuenta

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, adscrita al Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras, ha detenido a cinco personas e investigan a una sexta por su presunta participación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició tras denunciar uno de los integrantes del entramado delictivo el bloqueo de su cuenta bancaria, en la que había recibido una transferencia que posteriormente fue denunciada como fraudulenta.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a la víctima de la estafa, una persona residente en la provincia de Murcia que había sido engañada mediante la modalidad delictiva conocida como vishing bancario, como ha indicado la Policía en una nota.

Los autores contactaron telefónicamente con ella, suplantando la identidad de su entidad financiera y alertándola de una supuesta transferencia no autorizada. Así, siguiendo las instrucciones de los falsos operadores bancarios, la víctima facilitó sus claves y otros datos confidenciales, lo que permitió a los delincuentes realizar varias transferencias bancarias por un importe total de 4.590 euros.

Una vez acreditada la existencia de los hechos delictivos, los investigadores procedieron a la detención del primer implicado, el titular de la cuenta bancaria en la que se recibieron los fondos fraudulentos.

La investigación permitió posteriormente localizar y detener a otras cuatro personas, así como investigar a un sexto participante.

Los implicados desempeñaban distintas funciones dentro de la estructura criminal, encargándose algunos de ellos de recibir el dinero y otros de retirarlo en efectivo de cajeros automáticos de distintas entidades bancarias. Con este procedimiento pretendían dificultar la trazabilidad del dinero, dotar a los fondos de una apariencia de legalidad y hacer llegar el capital obtenido ilícitamente a los miembros situados en los niveles superiores de la organización.

La Policía Nacional ha recordado que ninguna entidad bancaria solicitará nunca las claves de acceso, los datos personales ni los códigos de verificación mediante llamadas telefónicas, SMS o correo electrónico.

Ante cualquier comunicación sospechosa, se ha recomendado no facilitar información confidencial ni acceder a enlaces recibidos y contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales para comprobar la veracidad de la comunicación.