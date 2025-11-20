Cinco detenidos por el homicidio de un hombre en Chiclana (Cádiz) tras un vuelco de droga

Agentes de la Guardia Civil introducen en el coche a uno de los detenidos por el homicidio de un hombre en Chiclana para robarle droga. - GUARDIA CIVIL

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas como miembros de una organización criminal itinerante responsable del homicidio de un hombre en Chiclana (Cádiz) cometido el pasado mes de agosto para robar una "cantidad importante" de marihuana que la víctima guardaba en su domicilio.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, los agentes han intervenido numerosas evidencias de los hechos investigados en los 15 registros domiciliarios realizados en Puerto Serrano (Cádiz) y las localidades sevillanas de Guillena, Alcalá del Río, Carmona y Sevilla capital.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de agosto cuando un grupo de siete personas irrumpió en torno a las cinco de la mañana en una vivienda del camino de la Perdiz, en la zona del Pinar de los Franceses de Chiclana de la Frontera. El objetivo de esta organización, desplazada desde la periferia de Sevilla, era llevar a cabo un vuelco de drogas en este domicilio, donde vivía un hombre de 33 años con su pareja de 19 años y dos hijos menores de corta edad.

La entrada al domicilio, según la Guardia Civil, se llevó a cabo con extrema violencia con el objetivo de localizar una cantidad importante de marihuana que la víctima almacenaba en su casa, según la información que obraba en poder de los asaltantes. En un momento determinado se produjeron varios disparos con al menos dos armas, uno de los cuales impactó en el propietario del domicilio causándole la muerte inmediata delante de la pareja de la víctima y los menores. En su huida, los asaltantes sustrajeron un vehículo donde introdujeron dos bolsas de grandes dimensiones.

Una vez llegó la primera patrulla de la Guardia Civil a la vivienda y se desplazaron unidades especializadas de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cádiz se inició la operación 'Aguileo', que ha permitido conocer que se trataba de una organización con roles y jerarquía perfectamente definidos desplazada desde la periferia de Sevilla tras recibir información de que en ese domicilio se podrían estar almacenando estupefacientes con pocas medidas de seguridad.

Según ha explicado la Guardia Civil la organización se dividía en tres partes: la encargada de captar la información, que se encontraba en el municipio gaditano de Puerto Serrano, los que terminaban de confirmar la información suministrada, vigilar y seguir al objetivo, y el tercer grupo encargado de realizar directamente el asalto.

El equipo de delitos contra las personas y homicidios de la Guardia Civil en Cádiz ha conseguido identificar, ubicar y asignar a cada uno de los miembros de la organización los roles que desempeñaban en la misma.

Por el momento han sido detenidas cinco personas implicadas en estos hechos tras 15 registros domiciliarios, a lo que se les atribuyen los delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia en casa habitada. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Entre los efectos intervenidos relacionados con los hechos investigados en los registros se encuentran armas de fuego y armas blancas. También han sido incautados walkies, localizadores de frecuencia digital, chaleco antibalas, herramientas de apertura de vehículos, herramientas de apertura de cerraduras, balizas de localización, decodificadores de centralita de vehículos, cámaras de video vigilancia, visores nocturnos o multitud de móviles, además de 1,7 kilos de cogollos de marihuana y 365 plantas.

Todos los detenidos han sido trasladados a la Comandancia de Cádiz para la finalización de las diligencias, que serán entregadas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana.

La Guardia Civil ha señalado que la operación 'Aguileo' ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz, Equipo de Personas, y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Chiclana, con el trabajo coordinado de los letrados de la Administración de Justicia.