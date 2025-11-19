Diez detenidos en un golpe a la logística del narcotráfico en el Caño de Sancti Petri (Cádiz)

Petacas de gasolina incautadas en una embarcación intervenida en Chiclana de la Frontera (Cádiz) - AGENCIA TRIBUTARIA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y miembros de la Guardia Civil de Cádiz han detenido a diez personas y se han incautado de 2.600 litros de combustible en el caño de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, durante una operación contra las estructuras logísticas de las organizaciones criminales del narcotráfico en la provincia de Cádiz.

En el operativo, desarrollado el pasado 18 de noviembre, se han aprehendido además dos embarcaciones 'petaqueras', provistas de un motor cada una y cargadas con un total de 2.600 litros de combustible en garrafas, habituales en el suministro ilegal de las embarcaciones contrabandistas, ha indicado la Agencia Tributaria en un comunicado.

Tanto los detenidos, a los que se les imputa la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, tenencia de material inflamable e infracción de contrabando, como los efectos intervenidos, han pasado a disposición judicial. Además, las investigaciones siguen en curso y no se descartan más detenciones.

En el dispositivo han participado operativos de la Unidad Combinada de Cádiz de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera, apoyados por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Cádiz y medios aeronavales de Vigilancia Aduanera.

De esta manera, las actuaciones han sido fruto de una labor conjunta y coordinada del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil.

Como se ha recordado, la manipulación, transporte, tenencia o comercialización de sustancias inflamables contraviniendo las normas de seguridad establecidas y poniendo en peligro la vida, integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente, puede constituir la comisión de sendos delitos tipificados en el Código Penal en sus artículos 348 y 568, con penas de prisión de hasta ocho años.