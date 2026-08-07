La ciudad de Cádiz se suma un año más a la campaña de fomento del reciclaje de latas en sus playas

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, en la presentación de la campaña de reciclaje en playas Cada Lata Cuenta. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz y Cada Lata Cuenta han vuelto a poner en marcha por séptimo año consecutivo la campaña 'Tu Lata al Amarillo', una iniciativa de sensibilización ambiental que recorrerá las playas de la ciudad para fomentar el reciclaje de latas de bebidas y recordar la importancia de cuidar el litoral también durante los momentos de ocio.

Durante el mes de agosto, educadores ambientales de Cada Lata Cuenta recorrerán las playas de la ciudad con sus mochilas recolectoras, recordando a residentes y visitantes que las latas de bebidas deben depositarse siempre en el contenedor amarillo para garantizar su reciclado, ha informado esta entidad en una nota.

La iniciativa forma parte de la campaña nacional de reciclaje de Cada Lata Cuenta, que este verano está presente en las playas de ciudades como A Coruña, Santander, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, además de Cádiz.

La campaña vuelve a reunir a administraciones, empresas y profesionales vinculados a las playas gaditanas. Así, además del Ayuntamiento de Cádiz, se cuenta con la participación de Horeca Cádiz y la Asociación de Vendedores Ambulantes de Latas de Cádiz.

Esta colaboración se enmarca en una alianza consolidada, que durante los últimos años también ha impulsado acciones de sensibilización ambiental en otros acontecimientos de la ciudad como el Carnaval o la Regata de Grandes Veleros.

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha destacado la importancia de esta iniciativa con la que se busca una ciudad "más sostenible y comprometida con el medio ambiente", añadiendo que "es fundamental para concienciar a la población de que las latas y envases deben depositarse en el contenedor amarillo".

Además, ha asegurado que, "aunque cada año son más las personas concienciadas con el reciclaje y la sostenibilidad, es esencial visibilizar y desarrollar este tipo de iniciativas para mantener nuestra ciudad y nuestras playas limpias".

Por su parte, Iris Mullor, responsable de Comunicación de Cada Lata Cuenta, ha explicado que cada envase que se deposita en el contenedor amarillo contribuye a reducir el consumo de materias primas y energía.

El reciclaje del aluminio permite ahorrar hasta un 95% de la energía necesaria para fabricar este material a partir de materias primas, además de reducir las emisiones de CO2 y favorecer un uso más eficiente de los recursos.

"Con esta campaña queremos seguir acercando ese mensaje a la ciudadanía, demostrando que disfrutar de nuestras playas y protegerlas pueden ir siempre de la mano", ha trasladado Iris Mullor.

En las encuestas realizadas por Cada Lata Cuenta en las playas de Cádiz durante el verano de 2025, cerca del 70% de las personas consultadas identificó correctamente el contenedor amarillo para reciclar las latas, mientras que un 60% aseguró hacerlo siempre o casi siempre cuando está en la playa.