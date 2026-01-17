El Club Natación Portuense organiza dos grandes trofeos en febrero en El Puerto (Cádiz)

Trofeo Ciudad de El Puerto Club Natación Portuense. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha presentado junto al Club Natación Portuense, presidido por José Luis González, los carteles oficiales de "dos importantes citas deportivas" que acogerán las Piscinas Municipales a mediados de febrero, en concreto, el XLI Trofeo Ciudad de El Puerto Club Natación Portuense, que se celebrará el 14 de febrero, y el IX Trofeo Máster Ciudad de El Puerto, previsto para el 15 de febrero, ambos bajo el lema 'Encajamos para ganar', que refleja "el espíritu de equipo, esfuerzo y superación que caracteriza tanto al club como al deporte portuense".

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, la XLI edición del Trofeo Ciudad de El Puerto, incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Natación, se disputará en la Piscina Municipal situada en la calle Valdés, "consolidándose como una de las competiciones más veteranas y prestigiosas del calendario autonómico".

En contexto, ambos eventos cuentan con la colaboración organizativa del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz y la Federación Andaluza de Natación, así como con el patrocinio de diversas entidades privadas.

Por su parte, el concejal de Deportes ha destacado "el enorme trabajo que realiza el Club de Natación Portuense durante todo el año, no solo en la formación deportiva, sino también en la organización de eventos de primer nivel que proyectan el nombre de El Puerto fuera de nuestras fronteras".

Así, González Nieto ha subrayado que "El Puerto avanza de la mano de sus deportistas, apostando por el deporte base, el alto rendimiento y la organización de grandes competiciones que generan actividad, dinamizan la economía local y refuerzan nuestra marca ciudad".

De esta forma, el edil ha valorado que el club cuenta actualmente con 110 nadadores en distintas categorías, y que estos dos trofeos pueden llegar a congregar en la ciudad alrededor del medio millar de deportistas, procedentes mayoritariamente de distintos puntos de Andalucía, acompañados por técnicos y familiares.

Asimismo, ha añadido que "esto supone un importante impacto positivo en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, además de convertir a El Puerto durante ese fin de semana en un referente deportivo a nivel regional".

Por su parte, el presidente del Club Natación Portuense, José Luis González, ha agradecido el respaldo institucional y ha destacado que "estos trofeos son el resultado de meses de trabajo y del compromiso de todo el club, voluntarios y familias", al tiempo que ha precisado que "nuestro objetivo es seguir creciendo, mejorar el nivel competitivo y ofrecer a los nadadores una experiencia deportiva de calidad".

PROGRAMA DEPORTIVO

El Trofeo Ciudad de El Puerto --14 de febrero-- se disputará en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y absoluto-junior. Las pruebas se sucederán en la categoría de Prebenjamín, en 50 libres, 50 espalda, 50 braza; Benjamín, con 50 mariposa, 50 espalda, 50 braza, 50 libres; Alevín, con 100 libres, 100 espalda, 100 braza, 100 mariposa, 200 estilos, 200 libres; Infantil, con 100 libres, 100 espalda, 100 braza, 100 mariposa; y Junior-Absoluto, con 100 libres, 100 espalda, 100 mariposa, 100 braza.

Además, la Administración local ha añadidio que en las pruebas de 50 libres, 400 estilos y 400 libres podrán participar nadadores de las categorías infantil y junior-absoluto. El Trofeo Máster --15 de febrero-- reunirá a deportistas a partir de 20 años, reforzando el carácter inclusivo e intergeneracional del evento.

En suma, desde el Ayuntamiento se ha reiterado el compromiso municipal con el deporte "como herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables y motor de desarrollo local, destacando que El Puerto continúa avanzando como ciudad deportiva de referencia, apoyando a sus clubes y generando oportunidades a través del deporte".