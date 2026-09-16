Comité de empresa de Navantia en Puerto Real destaca la experiencia del astillero con la construcción del 'Poseidón'

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PUERTO REAL (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La firma del hito programático de puesta a flote del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS), A-21 'Poseidón', que se construye en el astillero de Navantia en Puerto Real (Cádiz) ha sido bien recibida por la plantilla, destacándose la experiencia en la construcción de barcos que se tiene y su capacidad para "hacerlo bien".

"Este proyecto demuestra que el astillero está vivo, que cuando hay carga de trabajo las personas trabajadoras y las empresas colaboradoras responden con profesionalidad, compromiso y capacidad", ha asegurado Marisol Bueno, delegada de CSIF en el comité de empresa de Navantia Puerto Real, en un audio difundido por este sindicato.

Según Bueno, "estos días están siendo motivo de alegría y de orgullo para toda la plantilla" del astillero de Puerto Real tras conocerse esta firma para la flotadura del 'Poseidón', que les ha permitido "volver a engrasar el astillero y alcanzar los ritmos que exigen los clientes".

La representante del comité de empresa ha asegurado que el astillero de Puerto Real es "uno de los grandes motores económicos y de empleo" de la Bahía de Cádiz, por lo que ha pedido a las administraciones competentes y a los responsables políticos que "sigan apostando en nuestra industria naval", porque "invertir en el astillero es invertir en el futuro de toda la comarca".

Este martes, el Ministerio de Defensa comunicaba la firma para la puesta a flote de este buque, cuya construcción cuenta con una inversión superior a 221 millones de euros, lo que supone más de 1,3 millones de horas de trabajo y genera alrededor de 1.100 empleos entre puestos directos, industria colaboradora, suministradores y empleo inducido.

Este programa está asociado a la entrada en servicio de los submarinos de la clase S-80 vendrá a sustituir al veterano buque de salvamento y rescate 'Neptuno'. Con el 'Poseidón' se persigue proporcionar a la Armada capacidades avanzadas para el cumplimiento de sus misiones y fortalecer la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa.

El BAM-IS será la principal unidad de la Armada para el apoyo a las operaciones de buceo y una plataforma especializada de salvamento y rescate de submarinos. Tendrá capacidad para localizar e identificar objetos sumergidos, realizar intervenciones y reparaciones subacuáticas, prestar tratamiento hiperbárico y apoyar tanto el adiestramiento como la protección del patrimonio arqueológico sumergido.

Podrá operar vehículos submarinos de control remoto hasta los 3.000 metros de profundidad y dispondrá de una cubierta de trabajo de más de 400 metros cuadrados. Además, está concebido para convertirse en el primer buque de la Armada con certificación MOSHIP, pudiendo actuar como buque nodriza en operaciones de salvamento y rescate de submarinos de la OTAN.