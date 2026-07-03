Una concejal del PSOE del gobierno de Vejer (Cádiz) dimite y el alcalde le pide que devuelva el acta

El alcalde de Vejer junto al equipo de gobierno y el secretario de Organización del PSOE en Cádiz, Juan Cornejo. - PSOE

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Vejer de la Frontera (Cádiz), Antonio González (PSOE), ha pedido tras la dimisión de la hasta ahora primera teniente de alcalde y delegada especial para el Desarrollo de El Palmar y Playas, Dolores de Melo, que devuelva el acta y "la ponga a disposición del PSOE de Vejer y de los 3.331 vecinos que depositaron su confianza en el proyecto".

Cabe recordar que en las últimas elecciones municipales de 2023 ganó el PSOE con nueve concejales frente a los ocho obtenidos por el PP, lo que hizo que recuperara la Alcaldía después de varios mandatos en manos del PP. La dimisión de la hasta ahora primera teniente de alcalde hace que PSOE y PP tengan ocho concejales cada uno y sea ella quien decante la balanza en el Pleno.

El alcalde, tras comparecer acompañado del resto de miembros del equipo de gobierno y el secretario de Organización del PSOE provincial, Juan Cornejo, ha reconocido el trabajo realizado por la exedil de gobierno y, aunque ha asegurado respetar su decisión personal, ha reprochado las formas en las que se ha producido su salida.

Así, avalado por la dirección provincial de Juan Cornejo, el alcalde ha exigido públicamente a Dolores de Melo que "dé un paso al lado y entregue su acta de concejala", al considerar que "aferrarse a ella supone una alteración inaceptable de la voluntad ciudadana expresada democráticamente en las elecciones municipales de 2023".

"Los 3.331 vecinos que nos otorgaron la mayoría absoluta votaron un equipo y un liderazgo", ha afirmado González, que ha apelado a la "ética", la "coherencia" y la "responsabilidad" política de la edil, advirtiendo de que "una persona no puede subvertir la realidad que otorgaron las urnas".

Ante el nuevo escenario de minoría en el pleno, el PSOE de Cádiz y la agrupación local han querido lanzar un mensaje de "absoluta tranquilidad a la ciudadanía vejeriega", asegurando que "el Gobierno local no se frena por personalismos, al contrario, toma impulso para seguir defendiendo los servicios e infraestructuras del municipio".

Así, el alcalde ha avanzado que la próxima semana dará a conocer una reorganización integral del equipo de Gobierno y del reparto de delegaciones para cubrir la vacante dejada por De Melo "con la máxima eficacia". Además, ha anunciado que asumirá en primera persona la Delegación Especial para el Desarrollo de El Palmar, un área estratégica que ha calificado como "prioridad absoluta desde el inicio del mandato".