Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una pena de prisión de diez años y medio de cárcel para un hombre por los delitos de agresión sexual e indemnidad sexual cometido sobre su sobrino en Jerez de la Frontera. El alto tribunal andaluz ha rebajado la condena en un año tras estimar parcialmente el recurso presentado por la defensa al eliminar el agravante de prevalimiento recogido en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron entre el verano de 2023 y el verano de 2024, cuando el acusado vivía solo en Jerez, ya que su pareja, hermana de la madre de la víctima, se había vuelto a vivir a su país. Por su parte, el menor, de 13 años, vivía con su abuela al estar su madre trabajando en Madrid, y durante ese tiempo, junto a otro primo menor de edad, iba en bastantes ocasiones al piso del acusado con el fin de usar su wifi.

En un determinado día entre las fechas antes indicadas, según recoge la sentencia en sus hechos probados, el acusado, aprovechando que su sobrino de 13 años estaba solo y "con intención de satisfacer su ánimo libidinoso" cometió sobre él una agresión sexual, que repitió "al menos en tres ocasiones más". Además, también en otros momentos el procesado le exhibía escenas pornográficas en su teléfono móvil y se tocaba delante del menor y su primo, quien le acompañaba en ocasiones.

Según la sentencia, todas las veces que cometió dichos delitos, "con ánimo intimidatorio le decía al menor que no contara nada porque mataría a su abuela", lo que le "generó un sentido de temor y culpabilidad que hizo que callara y no dijera nada a sus padres".

El menor volvió a Madrid con su madre y en diciembre de 2024 le dijo que iba a pasar la navidad a Jerez, momento en el que contó a la madre lo ocurrido, la cual se desplazó a Jerez para interponer una denuncia, al igual que hizo su hermana, madre del otro sobrino menor.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a once años y medio de prisión en una sentencia que la defensa recurrió ante el TSJA alegando vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba e infracción por aplicación indebida en algunos artículos del Código Penal.

Por su parte, el alto tribunal andaluz ha señalado que no encuentra en cuanto a la valoración de la prueba ningún error sustancial ni en la aprehensión sensorial de lo que acusado, testigos y peritos declararon en su presencia durante el juicio oral, como tampoco en la racionalización crítica de esos distintos elementos probatorios que, ponderados en su conjunto, excluyen cualquier atisbo de irracionalidad, desatención o arbitrariedad.

No obstante, ha estimado la aplicación de la circunstancia agravatoria de prevalimiento señalando que los hechos probados no expresan nada más allá de que el acusado, de quien únicamente se refiere ser mayor de edad, siendo pareja sentimental de una hermana de la madre del menor con la que en aquellas fechas no convivía, cuando acudía a su casa y aprovechando que se encontraba solo atentó en distintas ocasiones contra su indemnidad sexual, siendo insuficiente para justificar la apreciación del prevalimiento. Por ello, rebaja la condena con respecto a la sentencia de la Audiencia Provincial en un año, quedando finalmente en diez años y medio de prisión.