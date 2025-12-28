Continúa la programación navideña en El Puerto (Cádiz) con la exposición Disney Animatronics y los superhéroes

Continúa la programación navideña en El Puerto con la exposición Disney Animatronics y los superhéroes. - AYUNTAMIENTO PUERTO DE SANTA MARÍA

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María continúa con su programación navideña. Este domingo por la tarde, el Edificio San Luis, en la Plaza Ave María, vuelve a convertirse en uno de los grandes epicentros de la ilusión navideña manteniendo sus puertas abiertas para todas las familias y niños que deseen disfrutar de la Exposición Disney Animatronics y vivir una experiencia única junto a sus superhéroes favoritos.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, desde las 17,00 hasta las 20,00 horas de este domingo "la fantasía, la aventura y la emoción se dan la mano en un espacio cuidadosamente decorado para recibir a personajes que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones".

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento, David Calleja, ha destacado que la entrada a cada una de las actividades se realizará por puertas diferentes y que, por motivos organizativos, las filas podrían cerrarse antes si se registran grandes colas, "con el fin de garantizar una experiencia adecuada y no dejar a nadie esperando sin poder acceder".

En este sentido, Calleja ha animado a las familias a sumarse a esta propuesta "pensada para peques, para mayores y para los fans de siempre", destacando que "es una oportunidad única para que los niños vivan la magia de cerca y para que los padres revivan su propia infancia, reencontrándose con esos personajes de toda la vida".

Asimismo, la cita reúne a distintos superhéroes --auténticos símbolos de valores como el esfuerzo, la valentía, la amistad o la justicia-- junto a la exposición Disney Animatronics. Personajes con superpoderes capaces de volar, trepar muros o salvar el mundo se dan la mano con iconos eternos de Disney, creando un universo donde la imaginación no tiene límites.

A pesar de que la tarde de este pasado sábado estuvo marcada por las intensas lluvias, fueron muchas las familias que no quisieron perderse la llegada de los superhéroes a El Puerto, acercándose al edificio para saludar a Mickey y Minnie gigantes, Stitch, el Grinch o compartir un rato inolvidable con Superman o Spiderman, entre otros, "demostrando una vez más el enorme atractivo de esta propuesta".

Por otro lado, la visita del Cartero Real al Poblado de Doña Blanca resultaba en la tarde de este pasado sábado "un rotundo éxito, superando las expectativas de asistencia y llenando de ilusión a grandes y pequeños".

Además, durante la jornada del sábado, numerosos niños del entorno entregaron sus cartas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, compartiendo sus deseos y disfrutando de un ambiente lleno de magia y tradición.

El emisario real, acompañado por sus pajes, "no solo recogió las misivas, sino que también repartió golosinas, provocando sonrisas y momentos de alegría entre todos los presentes".

En contexto, la Asociación del Castillo de Doña Blanca, con la junta directiva encabezada por Rafael Ruiz, ha colaborado activamente en la organización del evento junto a la Concejalía de Fiestas, que "ha reforzado el espíritu festivo y la participación de las familias del Poblado, llevando así la alegría de la Navidad a todos los barrios de El Puerto".

Por tanto, la concejalía de Fiestas ha agradecido "la excelente respuesta de la ciudadanía a la programación navideña y ha animado a que sigan participando en las actividades previstas, destacando la importancia de la colaboración, el civismo y el buen ambiente durante el desarrollo de los actos".

Por último, desde el Ayuntamiento han subrayado que cualquier modificación de la programación será comunicada a través de los canales oficiales municipales y ha reafirmado su compromiso con una Navidad pensada para el disfrute de las familias y la dinamización de la ciudad en estas fechas tan especiales.

CARRERA SAN SILVESTRE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El Puerto de Santa María ha celebrado este domingo su tercera carrera San Silvestre Solidaria, aprovechando la tregua de la lluvia, con "una jornada marcada por el sol, el color, la alegría y la solidaridad".

La cita ha reunido a unas 2.800 personas, entre corredores y caminantes, que han recorrido los cinco kilómetros del trazado urbano atravesando diversas calles del municipio.

La salida y la meta, situadas en la emblemática Plaza de Toros, ha recibido a los participantes en un ambiente festivo por la Puerta Grande.

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, junto al concejal de Juventud y Deportes, José Ignacio González Nieto, y el teniente de alcalde de Presidencia, Javier Bello, han dado la salida a los corredores en "una cita que volvió a batir récords de participación, reuniendo a miles de personas en la meta y a un numeroso público que esperaba la llegada de los corredores".

Así, la jornada se ha cerrado con una gran fiesta final, con juegos y sorteo de regalos, celebrando juntos la Navidad deportiva con familias y portuenses de todas las edades.

Por otro lado, récord también en solidaridad en esta tercera edición de San organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto. Los beneficios de esta carrera solidaria se destinan a la ONG Calor en la Noche, dedicada a apoyar a personas sin hogar en la ciudad.

Cada participante ha entregado alimentos no perecederos y productos de higiene al recoger su dorsal, "logrando una importante donación para la ONG", incluyendo zumos, batidos, toallitas húmedas y artículos de cuidado femenino.

No obstante, no solo los primeros 500 inscritos han lucido gorros de Papá Noel, "muchos corredores sacaron del armario sus mejores galas navideñas --como diademas, jerséis con copos de nieve o distintos tipos de complementos-- generando estampas navideñas que reforzaron el espíritu festivo del evento".

En este sentido, el alcalde y el concejal de Deportes han destacado la masiva participación, la colaboración de todos los implicados y que "esta edición han superado todas las expectativas, consolidándose como un cierre excepcional del año deportivo en El Puerto de Santa María", que ya prepara la Media Maratón el 17 de mayo.

Asimismo, han agradecido a todas las entidades colaboradoras, entre ellas el Centro Deportivo Okeymas, por su apoyo y compromiso, que "han hecho posible una San Silvestre cada año más solidaria y multitudinaria; y, a Protección Civil y Policía Local por su labor imprescindible para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento".