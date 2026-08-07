La coordinadora CIES No de Cádiz convoca una concentración el lunes en Algeciras por la crisis migratoria de Ceuta

Migrantes llegados a Ceuta. ARCHIVO. - Iván Zambrano / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La coordinadora CIES No de la provinvia de Cádiz ha convocado una concentración el próximo lunes 10 de agosto en la Playa de Getares de Algeciras para mostrar su solidaridad con las víctimas mortales de la crisis migratoria en Ceuta y con las personas que, "atrapadas en situaciones de extrema vulnerabilidad, sufren las consecuencias de una realidad cada vez más dramática".

La concentración, que comenzará a las 20,30 horas, será también un acto de reconocimiento al pueblo ceutí, que "una vez más está demostrando una enorme capacidad de solidaridad, empatía y compromiso ante una situación especialmente difícil y angustiosa", como ha indicado la entidad en una nota.

Para la organización, esta concentración pretende ser "un espacio de encuentro, reflexión y reivindicación" en el que se recuerde a las víctimas y se alce la voz en defensa de los derechos humanos.

Al respecto de lo ocurrido en Ceuta, ha señalado que la ciudadanía y numerosas organizaciones, voluntariado y profesionales están "sosteniendo una respuesta humanitaria que merece ser reconocida y apoyada por el conjunto de la sociedad".

En un contexto marcado por "el sufrimiento y la pérdida", los convocantes han hecho un llamamiento a la sociedad para "no perder la humanidad, la capacidad de empatía y el compromiso con quienes más necesitan protección y apoyo".

"Cuando las personas sufren, cuando se pierden vidas y cuando la vulnerabilidad se convierte en una realidad cotidiana, la indiferencia no puede ser una opción. Es el momento de actuar desde la responsabilidad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana", se ha señalado desde la organización.

La coordinadora CIES No ha exigido además a las distintas administraciones que refuercen los recursos de atención humanitaria y asuman "plenamente" sus obligaciones, garantizando respuestas acordes a la magnitud de la crisis y "poniendo siempre en el centro la protección de las personas".