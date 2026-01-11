El coro 'Al lío' abre este domingo el Concurso de Carnaval del Falla en Cádiz, que acabará el próximo 13 de febrero

Archivo - Vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coro 'Al lío' será quien abra en la tarde-noche de esta domingo la edición del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval (COAC) que se celebra en el Gran Teatro Falla. Será la primera de las 174 agrupaciones inscritas que buscarán llegar hasta la Final, que se celebrará el próximo 13 de febrero como inicio de la semana grande de la fiesta y preludio del conocido como Carnaval de la calle.

Comienza así un concurso que cuenta con 17 funciones en su fase de preliminares, que terminará el 27 de enero. Por su parte, la fase de cuartos de final se desarrollará entre el 30 de enero y el 5 de febrero, al que podrán clasificarse un máximo de 56 agrupaciones. La penúltima fase serán las semifinales, con cuatro funciones que se celebrarán entre el 8 y el 11 de febrero, con un máximo de 32 agrupaciones, que serán las que opten a pasar a la Gran Final del 13 de febrero.

La suerte del sorteo que elige el orden de actuación ha hecho que la primera de las funciones cuente con tres grupos que están llamados a pelear por estar en las últimas fases del concurso, como son la comparsa 'El desguace', de Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa' y Raúl Cabrera; la chirigota 'Los hombres de Paco', con Sergio Guillén 'el Tomate', Rober Gómez y Alejandro Helmo detrás de la autoría del repertorio; y la chirigota 'Los semicuraos', de José Manuel Braza 'el Sheriff'.

La fase de preliminares la cerrará la chirigota 'El marqués de la paguita', de José Joaquín Garcés y David Hernández 'el Lejía', que bajará el telón tras su actuación para volverse abrir minutos después para que el jurado del concurso salga por primera vez al escenario a contar su primer veredicto, dando a conocer las agrupaciones que pasan a la siguiente fase y los puntos de las primeras eliminadas.

Como cantó la comparsa 'Los Templarios', de Antonio Martínez Ares, en su presentación del año 1999, "Comienza en Cai una batalla de cantes...", donde para esta edición no contará con uno de los máximos exponentes en la modalidad de chirigota de las últimas tres décadas como es José Luis García Cossío 'el Selu', que se ha retirado de la fiesta, al menos, del concurso oficial.