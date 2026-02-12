El coro 'El sindicato' abrirá la Final del Concurso del Carnaval de Cádiz este viernes en el Gran Teatro Falla

La chirigota del Bizcocho cantando en su pase de semifinales en el Teatro Falla. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coro 'El sindicato' de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'el Canijo', será el encargado de abrir el telón de la Final del Concurso de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz que se celebra en el Gran Teatro Falla este viernes a partir de las 20,00 horas y que contará con un total de 15 agrupaciones: cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos.

Tras acabar la fase de semifinal en la madrugada de este jueves el jurado oficial del Concurso dio su veredicto desde las mismas tablas (escenario) del Falla, nombrando a las 15 agrupaciones elegidas para la final. Un fallo que como cada año no ha dejado indiferente a ningún aficionado a la fiesta, poseedor cada uno de su propia quiniela de nombres.

Así, con la elección del jurado ya realizada y tras sortearse el orden de actuación, será el coro 'El sindicato' el encargado de abrir la final, algo que no es novedoso para los coristas de Julio Pardo, ya que en su dilatada carrera no es la primera vez que abren la función del último día. Le seguirá la chirigota de José Guerrero 'Yuyu', 'Los que van a coger papa'. Segunda agrupación que trae tras un largo parón, de 15 años, y segunda final consecutiva.

Posteriormente será 'Los invisibles', la comparsa del joven autor Manuel Cornejo, la encargada de abrir la final en esta modalidad, para dar paso posteriormente al primero de los cuartetos, 'Los Latin King (de la calle Pasquín)', de Manu Peinado,

El segundo bloque de la final la abrirá el coro 'Las mil maravillas', conocido como el de los estudiantes y que defiende el primer premio obtenido el pasado año. La segunda de este bloque será la chirigota 'Una chirigota en teoría', disfrazados de Stephen Hawking y que han sido una de las sensaciones en sus pasacalles hasta el teatro en las redes. Luego llegará una de las sorpresas del veredicto del jurado, la comparsa 'El patriota', llegada desde Alcalá de Guadaíra homenajeando a Blas Infante en el 90 aniversario de su muerte. Cerrará este bloque el cuarteto de el gago, 'Que no vengan'.

El tercer bloque, que podría comenzar sobre las dos de la madrugada si todo va a buen ritmo, lo abrirá el coro 'ADN', de Luis Rivero, para seguir con la chirigota 'Ssshhhh', del Bizcocho, que vuelve a la final con un tipo de saeteros que van cantando su repertorio desde un balcón. Luego será el turno de la comparsa de Antonio Martínez Ares, uno de los autores de comparsa más laureados de la fiesta, a pesar de sus 13 años de ausencia, que en esta edición presenta 'Los humanos'. Cerrará el bloque el cuarteto 'Crónica de una muerte más que anunciada'

El último de los bloques será el coro 'La Esencia', el encargado de abrirlo, seguido de la chirigota 'Los Amish', de Ale 'Peluca' y la comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAS3', dándose la circunstancia que los dos autores y grupos defienden el primer premio obtenido el pasado año, en el caso de la chirigota con un cambio de registro con respecto a lo presentado en 2025 y en el de la comparsa sin perder su estilo, sonido y repertorio cargado de mensaje político.