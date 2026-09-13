Cuatro evacuados al hospital por inhalación de humo tras el incendio de una moto en Arcos de la Frontera (Cádiz)

Archivo - Cádiz.-Sucesos.- Muere un hombre tras caer a un pozo en Olvera - EMA 112 - Archivo

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas han resultado afectadas, dos de ellas trasladadas al Hospital de Jerez, tras ser víctimas de un episodio de inhalación de humo en el incendio de una moto en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su página web, consultada por Europa Press, sobre las 3,30 horas de la presenta madrugada varias llamadas alertaron del incendio de una moto en la calle Camino de las Nieves que afectaba al cableado eléctrico de una vivienda.

Según los alertantes, el humo estaba entrando en el inmueble. Así, se activó a los Bomberos, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil.

Los servicios sanitarios asistieron a cuatro personas por inhalación de humo, dos de ellas requirieron traslado hospitalario. Se tratan de una mujer de 58 años y de un hombre de 59, que fueron evacuados al Hospital de Jerez.

Además, otras dos mujeres, de 82 y 87 años, necesitaron asistencia sanitaria en el lugar. Los bomberos sofocaron el fuego, cuyas causas no han trascendido.