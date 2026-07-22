Cuatro investigados en Cádiz acusados de manipular los tacógrafos de tres camiones de una misma empresa

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres conductores y al administrador único de la empresa titular de los vehículos implicados, por un supuesto delito de falsedad documental por la manipulación de los aparatos tacógrafos tras ser sorprendidos circulando por la A-381 en la provincia de Cádiz.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron en la Autovía A-381 (Jerez-Los Barrios), en el término municipal de Alcalá de los Gazules, cuando componentes de la DGT procedieron a inspeccionar los aparatos tacógrafos de tres vehículos tracto-camiones, observando que los neumáticos montados en las ruedas motrices no tenían las medidas recogidas en las placas de montaje de cada vehículo.

Este tipo de manipulación da como resultado, además de la alteración de los registros, el hecho de que el vehículo pueda circular a mayor velocidad, sin que esta sea registrada en el tacógrafo.

Por ello, se ha procedido a la investigación de los conductores de los vehículos y del administrador único de la empresa titular del mismo, por un supuesto delito de falsedad documental recogido en el artículo 392 del Código Penal, castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12 meses.