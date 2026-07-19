David Martin y Enrique Lapaz protagonizan la tercera sesión de 'Las Noches Clásicas' en Cádiz

Archivo - Plaza San Juan de Dios con el Ayuntamiento de Cádiz al fondo. ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tercer concierto del programa estival 'Las Noches Clásicas', tendrá lugar el próximo lunes, 20 de julio, a las 21,00 horas en el patio central del Espacio de Cultura Contemporánea-ECCO, en Cádiz, protagonizado por el Dúo de David Martín y Enrique Lapaz al violonchelo y piano.

En una nota, el Ayuntamiento de Cádiz ha informado sobre el programa 'Eterna Llama, Eterno Canto' de esta tercera jornada de 'Las Noches Clásicas', que comenzará con las obras del compositor Enrique Granados, 'Intermezzo de la Ópera Goyescas' y 'Danza Española "Andaluza" Op. 37', seguido de 'Serenata Española Op. 181' y 'Tango la Suite España Op. 165' de Isaac Albéniz; 'En el estilo de Albéniz' de Rodion Shchedrin; o 'Suite para violonchelo solo' de Gaspar Cassadó.

Asimismo, Martín y Lapaz homenajearán al compositor gaditano Manuel de Falla interpretando el ballet 'El amor Brujo', con los movimientos 'Pantomima', 'Canción del Amor dolido' y 'Danza Ritual del Fuego'. Así como la danza española de 'La vida Breve' y las 'Canciones populares españolas' de Falla, con las melodías de 'El paño moruno', 'Seguidilla murciana', 'Asturiana', 'Jota', 'Nana', 'Canción' y 'Polo'.

David Martín, nacido en León, es actualmente violonchelo solista de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo. En 2013 accedió a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde pudo formarse con los Profesores N. Shakhovskaya, I. Monightti y J. P. Maintz y donde recibió el Premio al Alumno Más Sobresaliente.

Terminó con este último sus estudios de posgrado en la Universidad de las Artes de Berlín. En 2018 fue galardonado con el Primer Premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, "permitiéndole debutar junto a la Orquesta de RTVE con el concierto para violonchelo de A. Dvorak, lo que le ha ayudado a consolidarse en el panorama musical español". Asimismo, ha sido también galardonado con el Premio Internacional Francesco Geminiani de Verona, que le permite tocar un violonchelo de 1888 construido por Francesco Guadagnini.

Recientemente, ha sido ganador del Concurso Internacional Viña del Mar de Chile. Ha tocado como solista junto a "grandes orquestas" como la Orquesta de RTVE de España, Orquesta de Cámara de Stuttgart, la Norddeutsche Symphonie Orchester de Rostock, la Orquesta Sinfónica de Baden Baden o la Staatskapelle de Weimar. Además, ha sido invitado a participar en "importantes festivales internacionales como el Pablo Casals de Puerto Rico, la Villars Music Academy de Suiza o el Schleswig-Holstein de Alemania". Durante los últimos años, Martín ha compaginado también su actividad concertística con la docente como Profesor de Violonchelo en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCyL).

Por su parte, Enrique Lapaz ha sido laureado en los Concursos Internacionales de Piano 'Sergey Prokofiev' de San Petersburgo, 'Premio Iturbi' de Valencia, y ganador del 'Ricardo Viñes' y del 'Ciudad de San Sebastián' entre otros.

Como solista ha actuado con formaciones como la Orquesta de Valencia, la Orquesta Filarmónica de la UA, la Orquesta de la Capella de San Petersburgo, la Orquesta del Vallès o la Orquesta Sinfónica Freixenet, con directores como A. Chernushenko, J. Ross, M. Ignat o P. Heras-Casado.

Asimismo, destaca su participación en diferentes ciclos y festivales del panorama nacional e internacional como el ciclo de Sinfònica al Palau de Barcelona, la Biennale de Venecia, el Festival Sergéi Oskolkov y amigos de Rusia, el Festival Gavrilin de Vologda, o el Festival de Música Evgeny Mravinsky de Estonia. Enrique Lapaz se gradúa con la calificación de Matrícula de Honor en la Esmuc.

Asimismo, ha realizado estudios de postgrado --Doctor in Musical Arts-- en el Conservatorio Rimsky-Korsakov de San Petersburgo con la profesora N. Seregina, y posteriormente ha estudiado con los maestros D. Bashkirov y D. Lossev en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, donde ha obtenido el Premio al Alumno más Sobresaliente de su Cátedra. En la actualidad compagina su actividad interpretativa con la docente como Profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.