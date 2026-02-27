Delgado (Podemos-A) critica que la Junta abra en "abril" los plazos para ayudas por temporal y reclama inmediatez

El candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, habla con un vecino durante una visita a la localidad de Grazalema (Cádiz) - PODEMOS ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha visitado la localidad de Grazalema (Cádiz) con motivo de su vuelta a la normalidad tras el temporal, desde donde ha reclamado al presidente andaluz, Juanma Moreno, "más inmediatez" en la puesta en marcha de las ayudas de la Junta, al criticar que se abran los plazos para solicitarlas "en abril" y que "hasta junio no comiencen las resoluciones".

"Esta gente necesita una actuación ya, no cuando se abran las urnas", ha señalado Delgado, tachando de "oportunismo electoral" a Moreno, según ha recogido Podemos en una nota, en la que se ha recordado que "casi 2.000 vecinos y vecinas" de Grazalema tuvieron que abandonar sus casas "en medio de una catástrofe meteorológica", destacando por ello su "responsabilidad y resiliencia".

Según ha expresado sobre el presidente andaluz, "no había que meterse en el charco, lo que hay que hacer es dar respuestas inmediatas", en referencia a una visita que realizó Moreno a la zona de las inundaciones en Jerez de la Frontera por la crecida del río Guadalete.

El candidato de Podemos y parlamentario de Por Andalucía ha extendido una invitación al resto los andaluces, asegurando que "ahora nos toca a nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, arrimar el hombro para recuperar la normalidad en las zonas más afectadas".

Esta idea, ha abundado, "se puede traducir en consumir y visitar la localidad gaditana" de Grazalema, que estuvo con sus vecinos desalojados durante 11 días. "No hay mejor manera de demostrar nuestro andalucismo que a través de la hermandad de todos los pueblos de Andalucía", ha resaltado en la previa del 28 de febrero.

Además, ha puesto de manifiesto que el río atmosférico causante de estas situaciones "evidencia que el cambio climático es un problema real del hoy que se tiene que atender", criticando que desde el PP "compiten con la ultraderecha por ver quién es más negacionista".

Esta afirmación ha estado defendida por Delgado a través de "la reducción" del presupuesto en la Consejería de Medio Ambiente o las recientes aprobaciones por urgencia de la Ley de Montes y Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, donde "prima el negocio ante la defensa de nuestra tierra, sin contemplar los efectos del cambio climático".

Para finalizar, ha recalcado el concepto de "hermandad andaluza" y ha animado a la ciudadanía a aportar su "granito de arena" en la recuperación de Grazalema, apostando por esta zona.