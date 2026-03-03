Desarticulan un punto de venta de drogas en Chiclana (Cádiz) con tres detenidos y un cuarto en búsqueda

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un punto de venta de drogas que se había instalado en Chiclana de la Frontera, deteniendo a tres personas como presuntos responsables del mismo, además de emitir una requisitoria para la detención de una cuarta persona que permanece en paradero desconocido.

Las ventas de estupefacientes se realizaban en presencia de los tres hijos de dos de los detenidos, permitiéndose incluso el consumo de las sustancias en el propio domicilio en el que residían los adolescentes, como ha informado el Instituto Armado en una nota.

En ese sentido, se ha puesto en conocimiento de los Servicios Sociales y a la Fiscalía de Menores de Cádiz la situación de riesgo para la salud en la que se encuentran los menores.

Los hechos ocurrieron tras tener conocimiento de que en la barriada de El Pilar, en la localidad chiclanera, se había instalado un punto de venta de estupefacientes "muy activo", al que se desplazaban numerosos adictos para comprar sus dosis, generando entre los vecinos un creciente malestar por los hurtos y pequeños hechos delictivos que estaban minando la convivencia del barrio.

Tras realizar numerosas vigilancias y servicios encaminados a la comprobación de los hechos, los agentes pudieron determinar que un domicilio de la mencionada barriada centralizaba el ir y venir de conocidos toxicómanos de la localidad. Estos entraban y salían adoptando ciertas medidas de seguridad, que respondían a un patrón determinado, como si estuviesen aleccionados por alguien de cómo proceder antes de acceder a la vivienda sospechosa.

Las vigilancias realizadas, así como las incautaciones en los primeros compases de la investigación, provocaron que el patrón de conducta de los compradores cambiara de manera radical y se tomasen precauciones al entrar en el domicilio. Así, pasaban más tiempo en el interior del mismo y a la salida su comportamiento era el de una persona que acababa de consumir, no portando además a la salida sustancia alguna.

Las investigaciones realizadas permitieron desentrañar que detrás de este punto de venta se encontraría un pareja, la cual residía en el domicilio con sus tres hijos adolescentes, uno de ellos recién adquirida su mayoría de edad. Ambos estarían auxiliados por otros dos varones en distintas tareas relacionadas con los hechos investigados, por lo que en atención al reparto de tareas, roles desempeñados y conexión espacio temporal, ponía de manifiesto que eran un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas al menudeo.

Tras obtener el correspondiente mandamiento de entrada y registro, los guardias civiles lo llevaron a cabo el pasado 13 de febrero.

En el registro, se incautó la cantidad de 23,29 gramos de cocaína, 6,14 gramos de heroína, 33,48 gramos de hachís, cinco dosis de "rebujito" --mezcla de heroína con cocaína--, una báscula de precisión, 555 euros en efectivo y dos defensas eléctricas de aturdimiento de gran potencia, por lo que se les ha imputado un delito de tenencia ilícita de arma, aparte del delito de tráfico de drogas y el de pertenencia a grupo criminal.

Los dos detenidos convivían con sus tres hijos adolescentes en el domicilio donde llevaban a cabo sus actividades de narcotráfico, por lo que la vivienda no era "el más adecuado para su desarrollo", según la Guardia Civil, máxime cuando desde hacía un tiempo se les permitía a los adictos consumir allí las dosis que acaban de adquirir para dificultar la labor policial.

Además de estas detenciones se ha llevado a cabo otra detención sin registro domiciliario del tercero de los cuatro integrantes del grupo criminal, no localizando hasta el momento al cuarto, por lo que se ha emitido una requisitoria de búsqueda y detención contra el.