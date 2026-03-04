Desmantelan una clínica ilegal de estética en San Roque (Cádiz) y detienen a su responsable por intrusismo laboral

Tratamientos incautados de una clínical ilegal de estética en San Roque (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE ALGECIRAS

SAN ROQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guadiaro, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), han detenido a una persona como presunta autora de intrusismo profesional, falsedad documental y un delito contra la salud pública al desmantelar una clínica de estética que practicaba tratamientos estéticos invasivos sin habilitación ni garantías sanitarias.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, que detectó varios intentos de la ahora detenida de colegiarse aportando un título de Medicina presuntamente fraudulento, ha informado en una nota la Guardia Civil.

La presunta autora presentó documentación relativa a un supuesto máster de postgrado en medicina y tratamientos estéticos, que habría cursado sin control sanitario y sin estar legalmente habilitada para ello.

Los agentes constataron que la investigada regentaba una clínica que carecía de la autorización sanitaria correspondiente para la realización de tratamientos invasivos, como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros, y que ejercía la actividad sin licencia administrativa y sin la formación médica exigida para este tipo de procedimientos.

Además, a través de sus redes sociales, difundía y promocionaba los tratamientos estéticos, constatando los guardias civiles que contaba con una cartera de clientes amplia y en crecimiento.

Tras obtener la correspondiente autorización judicial, se practicaron dos registros --en la clínica y en el domicilio de la detenida--, donde se intervino material sanitario como viales y fillers con rellenos dérmicos inyectables, agendas de clientes con anotaciones detalladas de tratamientos realizados y abonados, así como material informático y documentación presuntamente fraudulenta.

La detenida, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, como presunta autora de los delitos de intrusismo profesional, falsedad documental y contra la salud pública.

Desde la Guardia Civil se ha aconsejado a las personas interesadas en este tipo de intervenciones que antes de realizárselas consulten la capacitación de los profesionales y la legalidad de los centros en los que se llevan a cabo, ya que la mala praxis por parte de personas no autorizadas y sin garantías sanitarias puede tener graves consecuencias para la salud.