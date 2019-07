Los destrozos en la fosa común del cementerio de Cádiz donde se realizan exhumaciones apuntan a una "gamberrada"

Publicado 09/07/2019 14:36:52 CET

El concejal delegado de la Memoria Democrática y Cementerio del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha acudido al cementerio de San José para conocer de primera mano los destrozos ocasionados en el área de excavación donde se están llevando a cabo las exhumaciones de víctimas del golpe de 1936, después de que en la madrugada del pasado domingo una o varias personas accedieran al camposanto de manera ilegal. Así, aunque los indicios apuntan a una "gamberrada", ha expresado su "profundo rechazo" a lo ocurrido.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, tras hablar con el arqueólogo municipal y el equipo de arqueólogos que está interviniendo en la fosa norte, Vila ha explicado que las personas que entraron movieron herramientas y huesos del lugar donde se encontraban, para lo que tuvieron que quitar plásticos que se encontraban tapando restos y que han aparecido en otro punto de la fosa. Es por ello que los profesionales están ahora valorando la magnitud de los hechos.

No obstante, Vila ha resaltado que el equipo de intervención arqueológica "documenta y fotografía cada paso que va dando, por lo que hay la garantía de que no se ha perdido ninguna prueba". "A expensas de que se valoren los destrozos, todo lo que se había hecho hasta el momento está documentado y datado, por lo que no ha habido ninguna pérdida en cuanto a la investigación, que es lo fundamental en estas tareas", ha subrayado.

Aun así, el edil ha lamentado lo sucedido. "Es lamentable que se haya producido este hecho, que según los indicios parece que se trata de una gamberrada, de una chiquillada, pero no por eso hay que restarle importancia".

"Manifestamos nuestro profundo rechazo a lo ocurrido, puesto que estamos hablando de unas tareas de exhumación de gaditanos que dieron su vida por la libertad y los derechos que hoy podemos disfrutar y ejercer y en un contexto donde parece que la Memoria Histórica debe ser, según algunas instituciones y partidos, algo menos importante", ha añadido.

Vila ha recordado que estos hechos se pusieron el mismo lunes en conocimiento de la Policía Nacional, y la Policía científica ya ha iniciado una investigación. Asimismo, ha indicado que se van a extremar las medidas de seguridad en el cementerio para impedir que se pueda acceder a él por el muro y también se va a instalar una cámara de vigilancia.