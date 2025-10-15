Detenida en Jerez tras robar y agredir a la empleada de una tienda de alimentación

Archivo - Agentes de la Policía Naciona en Jerez - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a una mujer, con antecedentes previos, como presunta autora de un delito de robo con violencia cometido en un establecimiento de alimentación situado en la Plaza Pintor Carlos González Ragel, en la zona sur de la ciudad.

Según han explicado en una nota, los hechos ocurrieron el sábado día 11 sobre las 16,00 horas cuando la empleada del comercio observó cómo una mujer sustraía diversos efectos del interior del local.

Al recriminarle su actitud en el momento en que pretendía abandonar el establecimiento, la presunta autora reaccionó de forma violenta, agrediendo a la trabajadora y causándole heridas y contusiones, además de proferirle amenazas graves antes de huir del lugar.

Por su parte, la Policía, tras los datos aportados por la víctima, lograron identificar, localizar y detener a la autora en pocas horas. La mujer fue trasladada a dependencias policiales, donde quedó ingresada en el área de calabozos hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial.